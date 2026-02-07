De Olympische Spelen zijn officieel van start gegaan en de koninklijke familie is aanwezig in Milaaan om de Nederlandse sporters te steunen. Met name koning Willem-Alexander is groot sportliefhebber en heeft dan ook meteen een antwoord paraat als hij gevraagd wordt naar memorabele momenten.

De koning was vrijdag al met koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Een dag later was de familie ook bij de opening van het Staatsloterij TeamNL Huis. Daar raakten ze voor de camera van De Telegraaf in gesprek over een aantal bijzondere sportmomenten.

'Dat weet ik gewoon nog precies'

Koning Willem-Alexander heeft heel wat mooie prestaties van dichtbij mogen meemaken. "Mijn eerste olympische ervaring ooit was in Calgary met Jan Ykema die daar plotseling ook uit het niets zilver won (op de 500 meter in 1988, red.). Met een tijd 36,76. Dat weet ik gewoon nog precies." Op dat moment wisselen Amalia en Máxima een veelbetekenende blik uit en begint de koning te lachen.

"Het is ongelooflijk", zegt Máxima met een lach. "Alle tijden, alle data", haakt Amalia in. "Ik ga niet de hele geschiedenis door tot en met de afgelopen Spelen", stelt Willem-Alexander gerust.

Ervaringen uitwisselen

"Maar eigenlijk om aan te geven dat je in al die jaren, al die dingen gezien en meegemaakt hebt en ook persoonlijke ervaringen met de sporters. We hebben samen geskiet tijdens de Olympische Spelen. Het is zo leuk om al die mensen hier weer samen te zien", benadrukt hij. "En ook mooi hoe prachtig zij het vinden om die ervaringen uit te wisselen met verschillende generaties sporters, die misschien wel van elkaar gehoord hebben, maar elkaar niet kenden."

"Dat is het mooie van alle Legends bij elkaar hebben hier", doelt hij op het Staatsloterij TeamNL Huis, waar de succesvolle oud-olympiërs een bijzondere rol hebben gekregen. "Maar naast die topmomenten zijn er ook soms verdrietige momenten", vult Máxima aan. "Dus het is heel mooi om te zien en met hen te delen."