Bondcoach Niels Kerstholt zal nog vaak met een glimlach terugdenken aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Als bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg was hij getuige van vijf keer goud, eenmaal zilver en een keer brons. "Hij had het ook heel hard nodig", stelt schaatsicoon Marianne Timmer vast in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Kijk, Jeroen Otter was zijn voorganger. Hij heeft het shorttrack in Nederland eerder weer op de kaart gezet, ook met de olympische successen van onder meer Suzanne Schulting." Otter was tijdens de eerdere succesvolle Spelen van Pyeongchang in 2018 en Bejing in 2022 de bondscoach van de shorttrackers. Nederland was in 2018 goed voor één keer goud, twee zilver en eenmaal brons. Vier jaar later was het twee keer goud, eenmaal zilver en een keer brons.

Er stond volgens Timmer dan ook veel druk op Kerstholt, die als bondscoach regelmatig kritiek kreeg - ook voor zijn rol in de hele discussie rond Schulting wel of niet weer opnemen in de shorttrackploeg. Schulting werd voor de Winterspelen in Milaan aangewezen voor de 1500 meter. Op die afstand kwam ze vrijdag uiteindelijk in de halve finale ten val. In de relayploeg kreeg ze geen kans, daar koos Kerstholt voor zijn vertrouwde formatie.

"Hij heeft met een aantal van deze sporters ook al geschaatst. Dus jij komt in een andere rol als coach binnen. Dat is heel lastig. Ik ben zelf ooit ook van sporter geswitcht naar coach. Dan is je rol in één keer heel anders. Dus dan zit je ineens heel anders tegenover elkaar. Dat is een hele rare en lastige transitie. Je moet op een andere manier met elkaar omgaan, omdat je positie is veranderd. Dat heeft hij allemaal doorstaan, want het zijn voor Niels geen makkelijke jaren geweest. Als je dan dit ziet, nu is hij door die fase heen", meent Timmer. "Grote successen en iedereen straalt ook aan alle kanten."

De Nederlandse shorttrackploeg grossierden in Milaan in medailles. Zo won Jens van 't Wout in totaal drie keer goud, waaronder één keer met de relaymannen. Daarnaast was Xandra Velzeboer goed voor twee keer goud. Verder was er ook nog een zilveren medaille voor Melle van 't Wout en pakte zijn broer Jens naast de drie olympische titels ook nog een keer brons. "Waanzinnig om te zien. Ze waren wel heel gretig om gouden medailles binnen te harken."

Zelf rekende Kerstholt zo af met het trauma van de Winterspelen in Sotsji. Daar stond hij in 2014 als actieve topsporter met de relayploeg in de olympische finale. Maar de droom van de Nederlandse shorttrackers spatte destijds na een valpartij uiteen. Met vijf keer goud in Milaan is alles nu vergeten.

Bekijk of beluister hieronder de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van TeamNL bij de Winterspelen in Milaan.