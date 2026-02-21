De gouden shorttrackers zijn gehuldigd in het Team NL Huis. Melle van 't Wout en Jens van 't Wout kregen ook nog een eerbetoon voor hun individuele medailles. Maar het was bondscoach Niels Kerstholt die de show stal.

Het olympisch shorttracktoernooi werd voor Nederland vrijdagavond op weergaloze wijze afgesloten. Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons veroverden het olympisch goud op de relay. Ook Itzakh de Laat kreeg goud, omdat hij eerder in de halve finales in actie kwam.

Jens van 't Wout is de grote man geworden binnen de shorttrackploeg van bondscoach Niels Kerstholt. Hij veroverde tijdens de Winterspelen in Milaan liefst drie keer goud. Daarnaast was er ook nog zilver voor zijn broer Melle. Bij de vrouwen was Xandra Velzeboer met twee olympische titels uitermate succesvol.

Feest voor de shorttrackers

Melle van 't Wout verscheen bij de huldiging eerst solo bij Rob Kemps, bekend van Snollebollekes. De shorttracker was eerder in de week jarig (26), won zilver op de 500 meter en sluit de feestweek af met een gouden plak bij de aflossing. "Ik had er heel veel zin in ieder geval", zei hij over de finale van de 500 meter. "Het voelt toch wel lekker om een tweevoudig olympisch kampioen te verslaan". Jens van 't Wout werd op die afstand namelijk derde, al won hij wel de 1000 en 1500 meter in Milaan.

Zijn vriendin Selma Poutsma, ook actief in het shorttrack, werd erbij geroepen om de symbolische kartonnen medaille te overhandigen. "Nou, lieve schat. Daar sta je dan. Je bent in een soort droom beland. Maar niet een die je zomaar is overkomen. Je hebt er hard voor geknokt", sprak Poutsma. "Het maakt me supertrots."

Broers Van 't Wout

Daarna werd Jens van 't Wout naar voren geroepen, de kopman van de shorttrackers die vrijdag goud pakten bij de aflossing. Zijn gouden race op de 1500 meter moest nog worden gevierd. "De laatste rondes kreeg ik het zwart voor mijn ogen van de verzuring. Ik dacht alleen maar: ik moet linksaf", zei hij over die finale.

Broers Melle en Jens van 't Wout staken een lofrede af op hun ouders. "Zonder hen zouden we hier niet staan", sprak de oudste van de twee (Melle).

Gouden shorttrackers

"De Nederlandse mannen wonnen nog nooit eerder goud op de relay", brulde Kemps uit toen de gouden shorttrackers naast elkaar stonden. "We zijn al zo lang zo goed", zei Itzhak de Laat. "Dit is de kroon op ons shorttrackwerk."

Friso Emons voegde toe: "Ik had niet gedacht dat we het zo mooi uit zouden spelen. We waren zo ontzettend goed. We zijn van onze kracht uitgegaan. Dit laat zien hoe goed ons team is."

Haralds Silovs

Assistent-bondscoach Haralds Silovs nam in het Engels het woord. Hij haalde een uitspraak aan van oud-shorttracker Cees Juffermans. "Mannen, jullie zijn het neusje van de zalm". Kerstholt prees daarna Silovs: "Deze man...Soms grappen we: hij doet Gods werk."

Tegen zijn mannen zei Kerstholt: "Zet jullie helmen op". Er lagen maskers van gladiatoren. "Jullie zijn niet alleen de beste van Nederland. En niet alleen van Europa. Maar jullie zijn de beste van de hele wereld!", zo deed hij een Louis van Gaal-imitatie.