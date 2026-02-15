Johannes Høsflot Klaebo heeft zondag geschiedenis geschreven op de Olympische Winterspelen. De langlaufer won met het Noorse team de landenwedstrijd en pakte daarmee zijn vierde gouden medaille van deze Spelen. In totaal brengt hij zijn aantal olympische titels op negen en dus mag hij zich voortaan de succesvolste winterolympiër ooit noemen.

De 29-jarige Klaebo deelde dat record sinds vrijdag met landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Daehlie (langlaufen), maar staat nu dus op eenzame hoogte. Met zijn ploeggenoten Emil Iversen, Martin Nyenget en Einar Hedegart was hij de beste op de aflossing waarbij ieder teamlid 7,5 kilometer moet afleggen.

Op de aflossing nam Klaebo zondagmiddag de laatste 7,5 kilometer voor zijn rekening. Zijn drie landgenoten hadden toen al een ruime voorsprong opgebouwd. Klaebo vierde de mijlpaal met zijn teamgenoten en de Noorse fans op de tribune. Frankrijk werd tweede op de aflossing, Italië pakte het brons.

Mogelijk nog meer goud

Klaebo gaat deze Spelen nog op twee onderdelen van start en kan dus zelfs uitkomen op elf gouden medailles. Afgelopen week won hij in Tesero al de 10 kilometer vrije stijl, skiatlon en sprint. Op de WK in 2025 veroverde Klaebo in alle zes disciplines goud.

Succes op voorgaande Spelen

De Noor begon aan deze Spelen al met een prijzenkast waar je u tegen zegt. Klaebo won bij de Spelen van 2018 in Pyeonchang drie gouden medailles en voegde daar vier jaar geleden nog twee olympische titels aan toe. Bij de vorige Spelen pakte hij ook één keer zilver en één keer brons.

Ireen Wüst

Klaebo passeerde eerder al Ireen Wüst op de ranglijst van succesvolste olympiërs op de Winterspelen. De voormalig schaatsster begon deze Spelen nog als de nummer vier op die ranking, maar is inmiddels gezakt naar plek zeven doordat ook het Duitse rodelduo Tobias Arlt en Tobias Wendl haar passeerden.

Wüst is met zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons wel nog altijd de succesvolste Nederlandse sporter op de Winterspelen. Ze is ook de enige sporter die op vijf opeenvolgende Spelen een individuele gouden medaille pakte.