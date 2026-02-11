Suzanne Schulting heeft de langebaan op de Olympische Spelen inmiddels weer ingeruild voor de shorttrackhal. In de komende dagen wil ze aan de bondscoach laten zien dat ze nog altijd thuishoort in de aflossingsploeg. "Ik spreek uit dat ik het heel graag wil, de relay rijden. Het zou ook gek zijn, vanuit mijn kant, als ik dat niet zou doen", aldus de Friezin.

Schulting kwam bijna twee jaar lang niet in actie als shorttrackster. Ze trainde dus ook niet mee met de nationale selectie. "Ik ben wel met Xandra Velzeboer en Selma Poutsma regerend Europees kampioene. Alleen Yara van Kerkhof is gestopt", vervolgde Schulting. "Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het me niet boeit. Het boeit me namelijk wel. Het is aan mij de taak om het de komende dagen op trainingen te laten zien. Dan hoop ik dat Niels mij opstelt."

De halve finale van de aflossing bij de vrouwen is zaterdag en de finale volgende week woensdag. Vrijdag 20 februari komt Schulting individueel nog uit op de 1500 meter shorttrack. Afgelopen maandag kwam de Friezin nog in actie op de 1000 meter langebaan. Achter de gouden medaille van Jutta Leerdam, en het zilver van Femke Kok, eindigde Schulting als derde Nederlandse op de achtste plek. Daaraan hield ze gemixte gevoelens over.

Opstelling

Kerstholt laat niets los over zijn opstelling voor de halve finale. "Ik ga daar geen uitspraken over doen en houd me daar deze week over op de vlakte", vertelde hij. "We gaan gewoon lekker trainen. Anders gaat het alleen maar over die ene plek in de relay. Dat gaan we niet doen. Er zijn heel veel andere momenten waar wij medailles kunnen winnen. Dat is niet alleen op de relay bij de vrouwen."

De bondscoach erkende dat het even wennen is nu Schulting weer deel uitmaakt van het team. "Omdat ze de afgelopen paar jaar alleen aan het langebaanschaatsen deed, is er een bepaalde afstand. Dat is prima, dat moeten we gewoon even de tijd geven. We hebben Suzanne jarenlang in het team gehad. Het is niet dat het een vreemde is. Ze moet nu lekker haar rondjes rijden en haar ding doen." Bij de vorige Olympische Spelen was Schulting met drie medailles, waaronder twee gouden, nog de koningin van het shorttrack.