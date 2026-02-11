De terugkeer van Suzanne Schulting in het shorttrack ging woensdag niet zonder slag of stoot. De koningin van de afgelopen Spelen in 'haar' sport moest meehelpen de scherven op te rapen na een zwarte dag voor TeamNL op dinsdag. Toen viel Xandra Velzeboer in de halve finale van de mixed relay en verloor Nederland een zeker lijkende medaille. Schulting reageerde op het incident na haar eerste training op het olympische ijs.

De terugkeer als shorttrackster voelde woensdag voor Suzanne Schulting "heel natuurlijk". Dat vertelde de 28-jarige Friezin na afloop van de training in de Milano Ice Skating Arena. "Het voelde totaal niet alsof ik moest wennen. In ieder geval niet aan de snelheden die we vandaag hebben gereden. Tot de 1000 meter op de langebaan van afgelopen maandag ben ik hier niet echt mee bezig geweest. Mijn focus lag echt op de langebaan. Toen ik dinsdag mijn tas met langebaanspullen uitpakte en mijn shorttrackspullen bij elkaar pakte, voelde ik wel echt weer de opwinding voor het volgende gedeelte van het toernooi."

'Dat stelt me wel gerust'

Schulting richtte zich bij haar eerste training vooral op de basisdingen, legde ze uit. "De techniek, proberen diep te zitten, het aansnijden van de bochten en het goed vooruitduwen van ploeggenoten. Vooral dat soort dingen. Ik zal straks vooral moeten wennen aan het rijden op echt hoge snelheid. Het is even kijken hoe ik daarop reageer. Ik weet dat ik dat de vorige keer vrij snel oppakte. En nu heb ik drie of vier keer zo lang de tijd in vergelijking met de NK. Dus dat stelt me wel gerust."

Aflossing

Schulting komt sowieso in actie op de 1500 meter en hoopt op een plekje in de relayploeg. Daar zag ze Xandra Velzeboer dinsdag vallen en dus zal ook de kopvrouw zich weer terug moeten knokken. Schulting heeft het woensdag bij haar rentree op de shorttrackbaan met haar ploeggenoten niet lang gehad over het mislopen van een medaille op de gemengde aflossing. Volgens Schulting hebben Velzeboer en de shorttrackers een groot deel van de teleurstelling verwerkt.

'Het is mij ook overkomen'

"Ik heb even aan Xandra gevraagd hoe het met haar gaat. Ze zegt zelf ook: de knop moet om en we moeten door. Ze heeft ook een goed gevoel over hoe makkelijk ze schaatst", zei Schulting na haar training in Milaan. "Ik ga daar niet uren met haar over praten. Tenzij ze er zelf over begint. Maar het heeft ook geen zin. Donderdag is de 500 meter alweer." Schulting kon zich goed in Velzeboer verplaatsen. "Het is mij vier jaar geleden ook overkomen", doelde ze op haar valpartij in de halve finale van de gemengde aflossing in Beijing.

'Niet in blijven hangen'

"Of het niet lastig is om aan te sluiten bij een groep na zo'n teleurstelling? Nee hoor, ik heb maandag met mijn achtste plaats op de 1000 meter hier ook iets te verwerken gehad. We staan er allemaal op dezelfde manier in en hebben hetzelfde doel. Ik sta hier fris en wil ervoor gaan. Dat is voor hen net zo. Je kunt er niet in blijven hangen."

'Weinig betrokken'

De drievoudig olympisch kampioene shorttrack vindt het, gezien haar lange afwezigheid, ook niet echt haar taak om het voortouw in de gesprekken te nemen. "Ik ben weinig betrokken geweest bij de ploeg. Voor mij is het ook zaak om de kat een beetje uit de boom te kijken. Maar aan de andere kant ken ik de meesten al zo lang. Het is niet dat ik een vreemdeling ben of zo."