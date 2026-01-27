Jordan Stolz zorgde bij de World Cup in Inzell voor flink wat gesprekstof. Het Amerikaanse fenomeen werd op de 500 meter tweemaal geklopt, maar reed op de 1000 en 1500 meter het baanrecord uit de boeken. Na die laatste race zorgde Stolz voor onsmakelijke beelden en dat viel ook schaatsicoon Marianne Timmer op.

Stolz had het in Inzell moeilijk op de kortste afstand, maar op de 1000 en 1500 meter liet hij maar weer eens zijn klasse zien. Met name op de schaatsmijl was hij oppermachtig. De Amerikaan was ruim een seconde sneller dan nummer 2 Zhongyan Ning en Kjeld Nuis, die derde werd, volgde zelfs op bijna twee seconden.

Dat zullen zijn rivalen ongetwijfeld hebben meegekregen, maar als ze goed op Stolz hebben gelet dan kan het zijn dat ze ook iets heel onsmakelijks is opgevallen. "We hebben gezien dat Jordan na de 1500 meter heerlijk boven de prullenbak hing, dus die is wel heel diep gegaan", concludeert Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Reden tot paniek is het niet: "Het kan soms even verkeerd vallen. Dan spuug je het eruit en dan ben je er weer van af."

'Hij heeft een aardige lunch gehad'

Zelf overkwam het haar ook tijdens haar carrière: "Dat gebeurt, want dan raak je hem zo diep. Die 1500 meter doet gewoon zo'n pijn. Je benen staan in brand, je bent zo verzuurd. Ik heb weleens het gevoel gehad dat je tanden eruit zouden vallen. De luchtwegen zijn opgerekt, dus dan heb je weer zo'n kuchje. Dat heeft gewoon even één of twee dagen nodig. Het is zo verzuurd allemaal en soms valt dan net het ontbijtje of of middageten verkeerd."

Het moment waarop Stolz alles eruit gooide, werd overigens goed in beeld gebracht. Timmer kreeg daarmee direct een mooi inkijkje in het dieet van de Amerikaan. "Hij heeft wel een aardige lunch gehad zo te zien", concludeert de ex-topschaatsster daarover.

Stolz ondanks records ook verslagen

Hoewel het een opmerkelijk moment was, zullen de rivalen van Stolz vooral op zijn uitslagen hebben gelet. Ondanks dat de Amerikaan twee baanrecords reed in Inzell viel daarbij vooral op dat hij op de 500 meter beide keren geklopt werd door Damian Zurek. De Pool pakte op de eerste omloop ook nog eens het baanrecord van Stolz af en scherpte die toptijd twee dagen later verder aan.

Jenning de Boo kwam er niet aan te pas, maar toch denkt Timmer dat het ook voor hem een goed teken is dat Stolz werd geklopt: "Ze kijken wel naar elkaar. Hij is nu één keer verslagen, dus dan kan hij ook twee keer verslagen worden. Dat is een mooie gedachte. Zo haalt iedereen wat anders uit deze World Cup."

