Femke Kok deed tijdens dit World Cup-seizoen iets bijzonders: de Nederlandse won het klassement op zowel de 500 als de 1000 meter. Vooral die laatste afstand is knap, want ze had daar flink wat concurrentie van Jutta Leerdam en Miho Takagi. Met het winnen van de twee afstanden pakt Kok een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Jordan Stolz is met drie afstanden de absolute grootverdiener. Bekijk hieronder wat de Nederlanders verdiend hebben.

De eindzege op de 500 meter kon Kok al niet meer ontgaan toen ze haar zevende afstandsmedaille pakte op vrijdag in Inzell. Het zorgde ervoor dat ze de tweede omloop op zondag kon laten lopen. Ze was al zeker van de hoofdprijs en kon haar lichaam rust gunnen richting de Olympische Spelen. Stolz was zelf ook al vrij zeker van liefst drie eindzeges, maar schaatste toch alle afstanden. Hij werd in het slotweekend tweemaal geklopt, maar dat kon de pret voor de Amerikaan niet drukken. Zijn bankrekening is ook een stuk groter geworden.

Boersma laat 3400 euro lopen

Nagenoeg alle Nederlandse toppers deden mee in Inzell tijdens het laatste wereldbekerweekend van het schaatsseizoen. Alleen Anna Boersma ontbrak op de deelnemerslijst, de sprintster koos voor een andere voorbereiding richting de Olympische Spelen en reed liever de EK afstanden vorige week. Zij stond nog zesde in het klassement van de 500 meter vrouwen, maar kon die plek dus niet verdedigen. De zesde positie in het eindklassement van de World Cup was goed voor 4000 dollar (3400 euro) aan prijzengeld.

Prijzengeld klassement World Cup schaatsen

De top-tien per afstand kreeg na de vijfde en laatste World Cup in Inzell prijzengeld bijgeschreven van de ISU. Check hieronder de verdeling per positie op individuele afstanden. Voor teamonderdelen moet het geld verdeeld worden over het aantal deelnemers per land.

Individueel:



Eerste plaats klassement: 16.000 dollar (13.600 euro)

Tweede plaats klassement: 11.000 dollar (9300 euro)

Derde plaats klassement: 8000 dollar (6800 euro)

Vierde plaats klassement: 5500 dollar (4700 euro)

Vijfde plaats klassement: 4500 dollar (3900 euro)

Zesde plaats klassement: 4000 dollar (3400 euro)

Zevende plaats klassement: 3000 dollar (2500 euro)

Achtste plaats klassement: 2500 dollar (2100 euro)

Negende plaats klassement: 2000 dollar (1700 euro)

Tiende plaats klassement: 1500 dollar (1300 euro)



Teams:



Eerste plaats klassement: 5000 dollar (4300 euro)

Tweede plaats klassement: 3000 dollar (2500 euro)

Derde plaats klassement: 2500 dollar (2100 euro)

Vierde plaats klassement: 2000 dollar (1700 euro)

Vijfde plaats klassement: 1500 dollar (1300 euro)

Nederlanders pakken veel prijzengeld

Check hieronder wat de Nederlandse schaatsers verdiend hebben met hun resultaten in het eindklassement. Hierbij zijn ook de bedragen per gewonnen individuele medaille meegerekend. Let op: alleen de bedragen van schaatsers in de top-tien van de ranglijst zijn meegenomen.



Vrouwen



- Femke Kok: 36.100 euro (twee klassementen, acht keer goud, twee keer zilver, twee keer brons)

- Joy Beune: 29.725 euro (Eerste en derde in klassement, zes keer goud, een keer zilver en een keer brons)

- Marijke Groenewoud: 17.400 euro (Tweede en zevende in klassement, drie keer goud, twee keer zilver)

- Jutta Leerdam: 13.200 euro (tweede in klassement, drie keer goud)

- Marrit Fledderus: 11.300 euro (Vierde en vijfde in klassementen, vijf keer brons)

- Antoinette Rijpma-de Jong: 8500 euro (derde in klassement, drie keer zilver)

- Bente Kerkhoff: 5875 euro (Vijfde in klassement, een keer goud en een keer zilver)



Mannen



- Jordan Stolz: 62.200 euro (Drie keer eerste, een keer tiende in klassement, plus 'ontelbaar' keer goud)



- Jorrit Bergsma: 18.300 euro (Eerste en achtste plaats in klassement, en twee keer goud)

- Jenning de Boo: 17.050 euro (twee derde plaatsen in klassement, één keer goud, drie keer zilver, één keer brons)

- Kjeld Nuis: 12.350 euro (tweede plaats klassement, twee keer zilver en twee keer brons)

- Tim Prins: 10.675 euro (vierde en vijfde plek in klassement, één keer brons)

- Joep Wennemars: 3450 euro (achtste plaats in klassement en twee keer brons)

- Sebas Dinaz, Chris Huizinga: 2500 euro (zevende plaats in klassement)

- Tijmen Snel: 1700 euro (negende plaats in klassement)

- Beau Snellink: 1300 euro (tiende plaats in klassement)

