Een tennisser bij de Winterspelen; normaalgesproken is dat geen combinatie. Toch maakt Jannik Sinner graag tijd vrij om zijn gezicht te laten zien bij de Olympische Spelen in zijn thuisland. Zo duikt de nummer twee van de wereld op in een opmerkelijk rol.

Sinner is een van de vele ambassadeurs van de prestigieuze sportwedstrijd in Milaan-Cortina. Echter koos de toptennisser ervoor om vrijdag niet aanwezig te zijn bij de openingsceremonie in het iconische voetbalstadion San Siro. Sinner komt vanaf maandag 9 februari namelijk in actie in het tennistoernooi van Doha. Daar wil de nummer twee van de wereld zich goed op voorbereiden.

Treinconducteur Sinner

Toch liet Sinner donderdag zijn gezicht zien in Milaan. De 24-jarige Italiaan dook op in een bijzondere rol, namelijk als treinconducteur. Op sociale media gingen video's in het rond, waarin Sinner met een knijptang kaartjes aan het controleren was van fans die naar de Olympische Spelen wilden reizen.

Sinner is dus een van de ambassadeurs van de Winterspelen in Milaan. De toptennisser groeide als jonge jongen op in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, vlak bij de bergen waar de Olympische Spelen plaats gaan vinden. Ook deed de jonge Sinner aan skiën, voordat hij zich volledig focuste op tennissen. Zo was hij op dertienjarige leeftijd nationaal kampioen op de reuzenslalom.

ma jannik controllore??? non mi sento bene😭😭 pic.twitter.com/4mqeCgcfVK — sconnessa (@alexiuss11) February 5, 2026

Australian Open

Sinner neemt de rol als treinconducteur op zich, een week nadat hij werd uitgeschakeld in de halve finale van de Australian Open. Over vijf sets was tennislegende Novak Djokovic te sterk voor hem. Hij verloor op zijn beurt de finale van Carlos Alcaraz. De toptennisser kende vorig seizoen veel hoogtepunten. Zo won hij toen wel de Australian Open en ook Wimbledon.