De Olympische Winterspelen van Milaan zijn woensdag 26 november officieus geopend met de fakkeltocht richting Milaan. Een Griekse roeier kreeg de eer om bij het startpunt de estafette te beginnen. Bij de 'opening' waren er ook tranen en emoties bij de nieuwe IOC-voorzitter.

De Griekse roeier Petros Gkaidatzis heeft de olympische fakkeltocht voor de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo in gang gezet. De winnaar van een bronzen plak op de Spelen in Parijs nam de olympische vlam na een ceremonie in ontvangst. Hij is de eerste deelnemer aan een estafette door Griekenland.

Verdeelde wereld

Kirsty Coventry deed bij de bijeenkomst een emotionele oproep aan landen om tijdens de Winterspelen van 2026 samen te komen. Dat deed de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) na de ceremonie met de fakkel vanuit Olympia. "In de verdeelde wereld waarin we vandaag de dag leven, hebben de Spelen een echt symbolische betekenis. Het is onze plicht, onze verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat atleten uit de hele wereld vreedzaam kunnen samenkomen", zei de Zimbabwaanse bestuurder.

Tranen in d'r ogen

De ceremonie vond plaats in het archeologisch museum van Olympia. Coventry benadrukte met tranen in haar ogen de kracht van sport om mensen te verenigen. "Ik was niet van plan om emotioneel te worden, maar deze plek is heel bijzonder", legde ze uit.

Fakkeltocht van duizenden kilometers

Vanwege de voorspelde regen in Olympia kon de traditionele ontbranding van de olympische vlam door zonlicht woensdag niet plaatsvinden. Organisatoren gebruikten de vlam die maandag tijdens een generale repetitie was aangestoken. De bedoeling is dat de vlam op 4 december in Athene wordt overgedragen aan de organisatie van de Spelen van volgend jaar in Italië. Daarna maakt de vlam een tocht van 12.000 kilometer door alle Italiaanse provincies, die op 6 februari eindigt in stadion San Siro bij de openingsceremonie.

