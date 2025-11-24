Het is aftellen geblazen richting de Olympische Winterspelen in Italië. Nederland presteert in de regel uitstekend bij dat evenement en sleepte in totaal door de jaren heen al 147 plakken in de wacht. Chef de mission Carl Verheijen is momenteel druk bezig met het proces richting de gehoopte nieuwe olympische prijzenjacht.

Ex-topschaatser Verheijen hoopt met een kleine veertig atleten af te reizen naar de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. Verheijen keek tijdens de algemene vergadering van sportkoepel NOC*NSF vooruit naar de Spelen die op 6 februari beginnen. De oud-schaatser denkt dat Nederlandse sporters in zeven disciplines kunnen uitkomen.

"Maar iedereen moet zich nog kwalificeren", zei Verheijen, die net terug was van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary en dinsdag alweer naar Milaan afreist voor een testevent.

Kwalificatie

De grootste groep vormen de schaatsers, voor wie de kwalificatie tussen kerst en oud en nieuw plaatsvindt. "De shorttrackers worden in januari aangewezen. En over twee weken slagen hopelijk de curlingmannen erin zich te kwalificeren en misschien ook het gemengde team."

In het skeleton heeft Nederland met Kimberley Bos een wereldtopper. Verheijen hoopt daarnaast op deelname in het bobsleeën, snowboarden en skiën. In Beijing nam Nederland vier jaar geleden met 41 sporters deel, ook in zeven disciplines.

Esther Vergeer

Verheijens collega Esther Vergeer hoopt met acht atleten naar de Paralympische Winterspelen af te reizen op twee disciplines: para-skiën en para-snowboarden. "En een para-triatleet focust zich nu op het para-langlaufen. Ik hoop dat hij zich plaatst", aldus Vergeer. De Winterspelen voor paralympiërs beginnen op 6 maart.

Blokje

De 50-jarige Carl Verheijen heeft twee bronzen plakken overgehouden aan zijn twee deelnames aan de Winterspelen. In 2006 werd hij derde op de 10.000 meter en op de ploegenachtervolging (met teamgenoten Sven Kramer, Rintje Ritsma, Mark Tuitert en Erben Wennemars).

De weg naar goud werd versperd doordat Kramer een fout maakte. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside verteldee Verheijen: "Samen deden we de ploegenachtervolging, maar ging hij helaas op een blokje staan. Daar ging mijn gouden medaille. Dat ik die miste, kon ik niet zoveel aan doen, vind ik zelf. Maar het was wel de gouden medaille die onder andere Erben Wennemars, Rintje Ritsma en ik gemist hebben, die nu niet op ons palmares staat."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Reageer en praat mee!