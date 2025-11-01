De eerste wedstrijd van het olympisch seizoen is voor Jutta Leerdam geen succes geworden. Het sprintkanon werd zaterdag zesde op de 500 meter bij de NK afstanden in Thialf. Toen ze van het ijs stapte, was het de vraag of ze zondag überhaupt mee kon doen op 'haar' 1000 meter. Voor de start van die afstand hakte de geblesseerd geraakte Leerdam een knoop door.

Leerdam werd vorig seizoen bij de WK afstanden tweede op de kortste schaatsafstand. Die lijn kon ze bij de NK afstanden in Thialf niet doorzetten. Ze was in de tweede omloop dik één seconde langzamer dan winnares Femke Kok. Bij de eerste 500 meter moest ze 0,8 seconde toegeven op Kok.

'Normaal heb ik dit nooit'

Het was een moeizame tweede race voor Leerdam. In de laatste bocht waren er twee misslagen. Na de finish schudde ze haar hoofd. "Ik kon er niet goed op staan", doelt ze bij het AD op klachten aan haar linkerlies. "Normaal heb ik dit nooit. Ik weet niet zeker of die bocht door mijn lies komt." Al zegt ze ook dat het mogelijk met haar focus te maken heeft gehad, omdat ze drie keer moest starten. Haar tegenstander Dione Voskamp werd na een tweede valse start namelijk gediskwalificeerd, waarna Leerdam bij poging drie dus alleen moest schaatsen.

Liesklachten bij Jutta Leerdam

Het fysieke ongemak bij de regerend Europees sprintkampioene ontstond bij de start van de eerste 500 meter. "Ik dacht: dit is een kleine verrekking. Ik voelde het tijdens de race al wel, maar ik ging gewoon door", vervolgt Leerdam.

Over de 1000 meter van zondag zei ze tegen Nu.nl: "Ik hoop dat ik er dan kan staan. Het is gewoon niet heel verstandig als ik niet goed beweeg en er zit al een verrekking in. Zelf wil ik altijd rijden, maar de fysio moet het bepalen." Toen ze er een nachtje over geslapen had en haar lichaam had aangevoeld op het ijs, hakte ze een definitieve knoop door.

World Cup

Bij de andere korte afstanden moeten schaatsers in de top vijf komen om een ticket te verdienen voor de World Cups. Bij de 500 meter zitten de regels anders in elkaar: het gaat om de snelste 500 meter. Daardoor hoort Leerdam toch nog tot de top vijf qua kwalificatie. "Het is genoeg, dat is het positieve. Maar dit is niet wat ik wil laten zien. Ik kan veel harder", zegt Leerdam.

Olympische Winterspelen

Het grote doel dit seizoen is schitteren bij de Olympische Winterspelen in Milaan. De NK afstanden hebben geen gevolgen voor deelname aan de Spelen. Pas eind 2025 worden de olympische tickets verdeeld bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf.

