De Olympische Winterspelen in Milaan krijgen een unieke opening. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt nu het toppunt van de wintersporten minder dan vier maanden is verwijderd.

De intocht van de atleten bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Milaan en Cortina volgend jaar wordt op vier verschillende plekken gehouden. Dat heeft het organisatiecomité in Italië bekendgemaakt. De openingsceremonie van de Winterspelen vindt op 6 februari plaats in het San Siro-stadion in Milaan. De Spelen zijn echter verdeeld over verschillende clusters met verder Cortina d'Ampezzo, Bormio en Predazzo, die allemaal ver van Milaan liggen. Daardoor kunnen veel atleten niet aanwezig zijn bij de openingsceremonie.

'De eerste die verspreid is'

"We hebben besloten de eerste openingsceremonie te organiseren die verspreid is over de verschillende gebieden", meldde Andrea Vanier, de baas van het organisatiecomité van Milaan-Cortina 2026. Ter illustratie: Milaan is ruim 400 kilometer verwijderd van Cortina d'Ampezzo. Bormio (2 uur) en Predazzo (3,5 uur) liggen ook ver van de Italiaanse modestad verwijderd. De sluitingsceremonie vindt op 22 februari plaats in het Romeinse amfitheater in Verona.

'Dan zouden we risico lopen'

"We zijn de eerste die de Spelen zo verspreid hebben en dat zorgt ook voor tal van moeilijkheden", legde Vanier uit. "We kunnen niet uit het oog verliezen dat de atleten centraal staan in wat we doen en de intocht is het best bekeken moment van de Spelen dat de zenders nooit zouden overslaan. Als we dat alleen in Milaan zouden doen, zouden we het risico lopen dat slechts enkele atleten eraan kunnen deelnemen."

Schaatsen op de Winterspelen

De Nederlandse schaatsploeg is de grote blinkvanger tijdens de Spelen. Van namen als Joy Beune, Marijke Groenewoud, Femke Kok, Jutta Leerdam, Jenning de Boo, Joep Wennemars en Beau Snellink worden veel medailles verwacht en dan vooral goud. De mannen hebben echter de dealen met schaatssensatie Jordan Stolz uit Amerika. De schaatsonderdelen zullen gehouden worden in de tijdelijke ijshal 'Milano Ice Park' in Milaan zelf, waar plek is voor 6500 fans.