Mensen uit de Verenigde Staten weten vaak hoe ze een entree moeten maken. Maar vicepresident JD Vance heeft op de Olympische Winterspelen voor enorme verbazing gezorgd. Hij arriveerde met een hele stoet in Milaan.

De vicepresident nam het motto Make America Great Again wel erg letterlijk. Met een grote vloot vloog hij de Atlantische Oceaan op naar Milaan. Die bestaat uit veertien vliegtuigen. Zijn colonne is langer dan welke carnavalsoptocht dan ook; liefst 100 auto's rijden door de afgesloten straten in de modestad. "Waanzin", kopt het Duitse Bild.

Hoe kan het in hemelsnaam mogelijk zijn dat Vance met veertien vliegtuigen naar Europa is afgereisd? In elf daarvan zat zijn delegatie, bestaande uit medewerkers, voormalige atleten en veiligheidsfunctionarissen. Eén vliegtuig was volledig volgepropt met voedsel - dat ongetwijfeld vol zit met suiker. De twee overige toestellen vervoerden de gepantserde wagens.

Geen strenge beveiliging

Vance was donderdag meteen aanwezig bij een wedstrijd van de Amerikaanse ijshockeysters. Samen met zijn vrouw Usha en drie kinderen zag hij het vrouwenteam met 5-1 van Tsjechië winnen. Opvallend genoeg was er ondanks hun aanwezigheid geen strengere toezicht. "Zelfs journalisten met camera's en rugzakken werden met rust gelaten", meldt het eerder genoemde medium.

Vance nam ook een sloot Amerikaanse sporticonen mee met de vloot. Onder hen shorttrackicoon Apolo Ohno (43), tweevoudig gouden medaillewinnaar, de 40-jarige olympisch kampioen kunstschaatsen Evan Lysacek en ijshockeytweeling Jocelyne en Monique Lamoureux (36), die goud wonnen in 2018 en zilver in 2010 en 2014.

Openingsceremonie

Vrijdagavond zal Vance naar de openingsceremonie zijn in Milaan. Die wordt gehouden in het San Siro-stadion, normaal gesproken de thuisbasis van voetbalclubs AC Milan en Inter Milan. De festiviteiten beginnen vanaf 20.00 uur.