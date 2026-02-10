Zelfs op de grootste podia gaat er wel eens iets mis. Neem bijvoorbeeld de kapotte medailles op de Olympische Winterspelen. Maar in Italië gaat ook rond bij het kunstschaatsen veel fout. Zo erg zelfs, dat de organisatie diep door het stof gaat.

Zondag werd bekendgemaakt dat de ijzers van het Amerikaanse kunstschaatsteam beschadigd waren geraakt nadat ze op het podium goud hadden opgehaald tijdens de medailleceremonie. Normaal gesproken dragen schaatsers beschermers wanneer ze niet op het ijs staan ​​om schade te voorkomen, maar USA Today meldde dat de Amerikaanse ploeg geen schaatsbeschermers had omdat deze niet beschikbaar waren.

Excuses vanuit organisatie

"Tijdens de medaille-uitreiking van de teamwedstrijd kunstschaatsen heeft de antislipondergrond van het podium schade toegebracht aan de schaatsen van de atleten." De organisatie van de Olympische Spelen heeft zich daarvoor diep verontschuldigd.

"Om de impact van de schade op de voorbereidingen van de atleten te minimaliseren en in overleg met de ISU heeft Milano Cortina 2026 een slijpservice voor schaatsen beschikbaar gesteld", aldus een woordvoerder in de verklaring. Ook is er een extra trainingssessie beloofd aan de getroffen landen. Dat waren naast de Verenigde Staten Japan en gastland Italië.

IJzers opnieuw geslepen

Verschillende kunstschaatsers moesten hun ijzers uiteindelijk opnieuw laten slijpen nadat ze zondag van het podium kwamen. Op sociale media barstte de discussie los over de opmerkelijke staat van het podium. Ook met de medailles is in Milaan het nodige mis. Zo liet bijvoorbeeld het koordje van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam los. Ook hier is de organisatie mee bezig.

Volgens de organisatie gaat het om "een beperkt aantal medailles", waarbij "een aantal" problemen waargenomen is. "We hebben een oplossing gevonden en we nodigen sporters met kapotte medailles uit om ze in te leveren, zodat ze kunnen worden gerepareerd", zei een woordvoerder van de Spelen.