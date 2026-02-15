De kans bestaat dat shorttracker Jens van 't Wout er met zijn twee olympische titels voor gezorgd heeft dat een goede bekende binnenkort met een nieuwe look de ijsbaan opstapt. Zijn vriendin, shorttrackster Zoë Deltrap, heeft namelijk voor de Spelen beloofd zich een nieuw kapsel aan te laten meten, indien Van 't Wout twee gouden plakken zou bemachtigen op de Spelen.

Van 't Wout kroonde zichzelf zaterdag tot een dubbel olympisch kampioen. Na een zege op de 1000 meter, schaatste de Nederlandse shorttracker een waanzinnige finale op de 1500 meter en kwam als eerste over de streep. Hij hield alle acht concurrenten achter zich, die allemaal omvielen of de Nederlander niet meer konden bijbenen.

Daarmee heeft hij zijn geliefde in een lastig parket gebracht, want als het aan de olympisch kampioen ligt, keert Deltrap, die eveneens haar debuut maakt op de Olympische Winterspelen, na de Spelen terug naar Nederland met een nieuw kapsel. Al lijkt ze daar na een eerdere belofte toch van af te zien, terwijl Van 't Wout voet bij stuk wil houden.

Boblijn

"Zoë heeft gezegd dat als ik twee keer goud zou winnen, dat ze bij haarzelf een boblijn zou knippen", onthult Van 't Wout na zijn tweede zege aan De Telegraaf. "Nu wil ze er volgens mij vanaf zien, maar wil ik dat het gebeurt." Een boblijn wordt gekenmerkt door een recht tot lichtgebogen kapsel dat meestal rond de kaaklijn valt.

Zware koffer

Ondertussen blijkt uit beelden die TeamNL op Instagram heeft gedeeld dat Van 't Wout vermoedelijk een extra uitdaging zal ervaren bij het inchecken voor de terugvlucht. Bij het inchecken voor de heenvlucht kreeg de shorttracker met grote moeite zijn koffer op de weegschaal geplaatst. De medailles lijken voor de nodige gewichtstoename te zullen zorgen in zijn fel-oranje TeamNL-trolley. Het is dan ook de vraag of het hem nog lukt de koffer op de weegschaal te tillen.