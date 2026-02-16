Liefde is toch meer waard dan goud? Met die instelling is skeletonster Sophia Kirkby present in het olympisch dorp. Ze wil uiteraard sportief presteren, maar is ook op zoek naar een partner.

De 24-jarige Amerikaanse heeft op Instagram al tientallen posts besteed met haar zoektocht naar liefde. Zo had ze een date met een fan die speciaal voor haar naar Milaan reisde. Ook begaf ze zich op Valentijnsdag op straat om willekeurige vreemdelingen te ontmoeten. Met haar spontane acties heeft Kirkby er veel volgers bijgekregen op haar socials, ook niet onbelangrijk voor een moderne atleet.

Koppelen

Maar het nadeel van bekend zijn is dat mensen ook acties kunnen uithalen waar je niet helemaal achter staat. Zo probeerden enkele van haar volgers Kirkby te koppelen aan landgenoot Jake Pates. Ze vinden de 27-jarige snowboarder wel een goede match voor haar. Daarom lieten ze op zijn social media reacties achter om hem te attenderen op Kirkby.

Stop ermee!

Maar Kirkby wil dat ze ophouden met hun actie. "Hallo iedereen, een snelle update", zo schrijft ze. "Stop met mijn naam taggen in posts van Pates. Ik heb niets van hem gehoord. Dus ik neem maar aan dat hij geen interesse in me heeft. Ik kijk weer vooruit. Ik ben een sterke en onafhankelijke vrouw. Ik heb ongeveer 2.500 verzoekjes om een gesprek te beginnen op Instagram. Ik ben ervan overtuigd dat het wel goed zal komen met mij."

Ook zegt ze: "Ik kan niet zeggen dat ik het niet heb geprobeerd. Ik heb geschoten en ik heb gemist. Nu ga ik ergens anders op mikken."

Geen medailles

Het is te hopen dat Kirkby in ieder geval op liefdesgebied nog iemand aan de haak slaat, want anders gaat ze straks met lege handen naar huis. De rodelaarster greep op beide disciplines waar ze aan meedeed net naast de medailles. Ze werd vijfde bij het rodelen voor duo's en dat was ook de eindklassering voor het Amerikaanse team in de landenwedstrijd.