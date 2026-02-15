Hoewel Sophia Kirkby wat rodelen betreft klaar is op de Olympische Winterspelen, heeft ze nog altijd een druk programma in Milaan. De Amerikaanse date er op los in Italië en ging op stap met een fan, die liefst zo'n 1000 kilometer aflegde voor een afspraakje met zijn idool.

Voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in Milaan kondigde Kirby al aan haar volgers mee te nemen in haar dateleven. Ze noemt zichzelf 'de meest begeerlijke vrijgezel'. In het olympisch dorp ging ze opzoek naar een partner en dus nodigde ze iedereen uit om zich aan te melden. Dat lukte aardig, want de 24-jarige rodelaarster kreeg maar liefst 600 verzoeken(!) na haar oproep op sociale media.

Inmiddels hebben er dan ook al wat dates plaatsgevonden voor de Amerikaanse. Wie de gelukkigen waren, hield Kirby privé. Op Instagram deelde ze enkele geheimzinnige foto's van haar dates, waarbij het gezicht afgeschermd was of enkel een paar getatoeëerde benen te zien waren.

Fan

In een interview met New York Post heeft Kirby nu meer prijsgegeven over één van haar dates. Het bleek om een fan uit Londen te gaan. Of dit ook de man is van de foto met de tatoeages op de benen, is onduidelijk. "Hij is een fan die me twee weken geleden een privébericht stuurde", aldus de rodelaarster.

"Hij zei: 'Hé, ik heb net ontdekt dat ik van de 13e tot en met de 16e vrij ben. Zou het raar zijn als ik een Airbnb boek op vijf minuten afstand van jou?' En ik zei: 'Ga je gang'", ging de Amerikaanse verder. "Hij komt eigenlijk uit de Verenigde Staten. Hij woont momenteel in het Verenigd Koninkrijk en hij is speciaal hierheen gevlogen om mij te zien."