Valentijnsdag viel middenin de Olympische Winterspelen. En in Milaan en omstreken barst het van de koppels. Neem alleen al TeamNL, waar de nodige schaatsers en shorttrackers een relatie met een teamgenoot hebben. Voor de Amerikaanse snowboardster Chloe Kim, die zilver won op de halfpipe, werd de romantische dag helemaal bijzonder.

Kim werd namelijk verwend door haar vriend Myles Garrett, de beste defensieve speler in de NFL het afgelopen jaar. Vorig jaar tekende hij een vierjarig contract ter waarde van 135 miljoen euro bij Cleveland Browns. Hij had dus wat reserves om uit te putten om tweevoudig olympisch kampioene Kim te verrassen. Zij kreeg dan ook een op maat gemaakte roze Ford Bronco ter waarde van zo'n 85.000 euro. "Ik ben geobsedeerd", schreef Kim bij een foto van haar met haar nieuwe vierwieler.

Zilveren olympiër gesteund door vriend uit NFL

Kim en Garrett zijn sinds 2025 een setje en delen de passie voor anime, de Japanse animatieseries en -films. De Amerikaanse krachtpatser dook de voorbije dagen op in Livigno om zijn vriendin te steunen op de Olympische Winterspelen. Kim won in 2018 en 2022 olympisch goud op de halfpipe, maar werd deze keer onttroond door de pas 17-jarige Gaon Choi.

Toch was Garrett er niet minder trots op. "Ik ben dankbaar dat ik aan je zijde mag staan ​​en getuige mag zijn van de buitengewone dingen die je doet. Je hebt zoveel doorstaan ​​om dit punt te bereiken en je hebt alles verdiend, en meer", zette hij bij een fotoreeks van actiefoto's van Kim op Instagram. "De GOAT (Greatest of All Time, red.), mijn liefde en mijn Valentijn." Kim reageerde: "Dank je wel dat je mijn gekkigheid de afgelopen maanden hebt doorstaan. Ik ben je eeuwig dankbaar, mijn Valentijn."

Myles Garrett gifted Chloe Kim a custom pink Ford Bronco. pic.twitter.com/dQc7PffDzq — Athlete TikTok (@AthleteTikToks) February 16, 2026

Kim had ook iets voor haar Valentijn verzonnen. Ze gaf Garrett een shirt met daarop de tekst: "Ik hou van mijn superhete, prachtige vriendin. Blijf dus alsjeblieft bij me vandaan." De Amerikaanse sprak zich ook uit over de steun die ze van haar NFL-vriend kreeg. "Het is echt bijzonder. Hij is echt mijn beste vriend en een fantastische aanvulling op mijn sociale kring. Hij begrijpt hoe het is om in deze positie te zitten. Hij snapt de druk."

Beste verdediger in NFL

De 30-jarige Garrett geldt al jarenlang als een defensief monster in de NFL. In 2017 werd hij als eerste gedraft door zijn huidige team Cleveland Browns. In 2023 en 2025 werd de defensive end uitgeroepen tot beste verdediger van het jaar. Garrett pakte afgelopen seizoen ook een record in de NFL: de meeste sacks (het neerhalen van de quarterback van de tegenstander), namelijk 23.