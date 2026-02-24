In de schaduw van haar zus beleefde Michelle Velzeboer een teleurstellende Olympische Winterspelen. De shorttrackster kwam in bijna al haar afstanden ten val. Zus Xandra pakte twee keer goud, waardoor Michelle alsnog kon genieten van Milaan 2026.

Harmonieus zaten de zusjes dinsdagavond aan tafel bij Eva Jinek. "Bijzonder om te zien dat er zoveel mensen hebben mee gekeken en dat er zoveel support was. Het voelt wel leuk", sprak Michelle bij Eva. Daar kreeg ze bemoedigende woorden van haar oudere zus. "Ik ben heel trots op haar. Ze heeft aan iedereen laten zien wat voor goede shorttrackster ze is en uit welk hout ze is gesneden. De resultaten zijn misschien niet zoals gehoopt en ze had gekund."

Volgens Xandra had Michelle op de aflossing 'ontzettend veel pech'. "De Canadese zet eigenlijk af naar binnen, terwijl wij daar gewoon zaten. Het vallen hoort er bij als je zo goed bent, iedereen rijdt op het scherpst van de snede", verklaarde ze.

'Grootste teleurstelling' van Michelle Velzeboer

"De val met de relay was wel de grootste teleurstelling voor mij deze Spelen. Maar nu het een beetje bezonken is ben ik wel blij dat ik het allemaal mee heb mogen maken", erkende Michelle Velzeboer. "En natuurlijk Xan haar successen. Maar dat niet alleen, die van de hele ploeg. Ik had graag zelf onderdeel geweest van zo’n succes, maar ik weet dat ik er dichtbij ben", verzekerde ze.

"Na die 500 meter was ik net geweest. Daar was ik niet blij, maar op het moment dat zij moest vergat ik wat er was gebeurd. Ik hoopte op dat moment dat zij haar droom waar zou maken. Dat is gelukt. Toen was ik superblij en stond ik ook te springen", blikte de jongste Velzeboer terug. "Op dat moment was ik wel aan het genieten van haar succes. Maar een tijdje later kwam mijn eigen teleurstelling weer boven."

Doel op volgende Spelen

De zusjes Velzeboer maakten van dichtbij mee dat Jens en Melle van 't Wout samen op het podium stonden op de Winterspelen. "Het is voor ons een doel om samen op het podium te staan, sprak Xandra. "Maar dan wel met een mooie strijd. Dat zou ik wel heel vet vinden."