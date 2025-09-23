Het gaat goed met de Nederlandse topsport, zo blijkt uit een nieuwe meting. Maar één aandachtspunt blijft de gemoederen alsnog flink bezighouden. In de Nederlandse topsport zijn positieve ontwikkelingen, maar ongewenst gedrag blijft een aandachtspunt. Dat blijkt uit de nieuwe monitor Topsport in Nederland (TiN) van het Mulier Instituut.

Volgens het onderzoek vindt iets meer dan de helft van de volwassenen in Nederland dat topsport vooral positief bijdraagt aan de maatschappij. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2020. Als positieve waarden noemen ze trots, passie, plezier en het oranjegevoel. Bij 8 procent overheersen negatieve waarden, zoals agressie en geweld, de schadelijke impact op het milieu en het vergroten van het verschil tussen arm en rijk.

'Duidelijke stijgende lijn zichtbaar'

Ook sporters en coaches zijn positiever over het sportklimaat. "Tussen de 80 en 90 procent van de talentvolle sporters, topsporters, coaches en technisch directeuren beoordeelt de topsportomgeving met een ruime voldoende (7 of hoger). Bij sporters en coaches is daarbij in de afgelopen tien jaar een duidelijke stijgende lijn zichtbaar", schrijven de onderzoekers.

Ongewenst gedrag

Hoewel negen van de tien talenten en topsporters zich veilig voelen, maakt een deel van de sporters ongewenst gedrag mee. "Vrouwelijke topsporters hadden het meest te maken met intimidatie/machtsmisbruik. Mannelijke topsporters vooral met schelden of pesten", aldus de monitor. "Voor coaches is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen grensverleggend en grensoverschrijdend gedrag. Dit verschilt namelijk per sporter."

Rel rond Zoë Sedney

Een van de grootste rellen in de Nederlandse sportwereld van dit jaar was die rond topatlete Zoë Sedney (foto). Een sekstape van haar en haar ex-partner werd online gezet en in plaats van de verspreider te straffen, voelde zij zich genegeerd en gestraft. Het leidde tot officiële reacties en onderzoeken.