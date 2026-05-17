Dat Erben Wennemars niet stil is blijven zitten na zijn schaatscarrière, is wel bekend. De voormalig topschaatser duikt met enige regelmaat op bij HYROX-evenementen en ook dit weekend was het weer raak. Samen met oud-schaatser Ronald Mulder deed hij mee in Thialf, waar het duo een meer dan verdienstelijke prestatie neerzette.

Dit weekend stond Thialf volledig in het teken van Hyrox. Van 14 tot en met 17 mei verandert de iconische schaatstempel in Heerenveen in een enorme indoor fitnessarena, waar duizenden sporters meedoen aan de razend populaire fitnessrace.

Sterke prestatie

Zo waren ook Wennemars en Mulder van de partij. Samen hebben ze een sterke Hyrox neergezet. In de categorie Doubles Men finishten ze in 55 minuten en 37 seconden. Daarmee werden ze vijfde van 1351 teams. In hun leeftijdscategorie 45-49 jaar waren ze zelfs de beste.

Bij HYROX loop je acht keer één kilometer en doe je tussendoor steeds een zware fitnessoefening. Wennemars en Mulder deden dat samen en verdeelden de oefeningen. Hun tijd laat zien dat ze nog altijd ontzettend fit zijn.

Wennemars en Mulder waren overigens niet de enige bekende gezichten die dit weekend in Thialf aan de start stonden. Ook oud-schaatsers Sven Kramer en Wouter Olde Heuvel deden mee en maakten daar hun Hyrox-debuut. Met een tijd van 1:04.24 zetten ze meteen een sterke prestatie neer.

Kritiek

Toch kon Kramer rekenen op kritiek van Wennemars, die langs de kant stond om te coachen en aan te moedigen. Echt onder de indruk was hij alleen niet. "Ik ben supporter van Sven Kramer en Wouter Olde Heuvel, die doen samen mee", aldus vriend Wennemars in gesprek met Omrop Fryslan. "Ze kunnen er helemaal niks van. Ze zijn net begonnen en hebben al een ronde te veel gelopen. Ook hebben ze bij de tweede oefening al een baan te veel gedaan."

Dat het niet allemaal vlekkeloos verliep, had Kramer zelf ook door. "Het was niet helemaal duidelijk, maar dat lag meer aan onze voorbereiding. Ik vind het leuk om te doen, want ik had het nog nooit gedaan", vertelde hij na afloop. Het schaatsicoon sluit een terugkeer dan ook zeker niet uit. "Dat komt wel goed."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover