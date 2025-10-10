Het rommelt bij het Surinaams voetbalelftal. In de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Guatemala is er onrust rondom verdediger Myenty Abena. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen Abena.

De 31-jarige Abena speelde voor onder meer FC Utrecht, De Graafschap en Spartak Moskou. Hij debuteerde in 2021 voor Nato, zoals het Surinaamse team in eigen land wordt genoemd. Hij was door bondscoach Stanley Menzo opgenomen in de selectie voor de cruciale pot tegen Guatamala. Maar inmiddels heeft hij de spelersgroep verlaten.

Video

En dat heeft te maken met een aanklacht aan het adres van Abena. Een vrouw claimt dat hij een seksvideo van haar heeft verspreid. De Surinaamse bond bevestigt deze lezing vooralsnog niet en stelt dat de speler de voorbereidingen op het duel heeft gestaakt vanwege een blessure.

Surinaamse media melden dat de vrouw juridische stappen heeft genomen tegen de verdediger van Gaziantep FK.

Privé

De voorzitter van de Surinaamse bond, Dayasankar Mathoera, laat doorschemeren dat er inderdaad iets speelt in de privésfeer. "H et bestuur heeft geen details over het gebeurde en kan alleen het onderzoek van de politie en de justitie afwachten", zegt hij tegen De Ware Tijd.

"Wij zijn formeel niet in kennis gesteld over de zaak. Althans, het is iets dat zich in de privésfeer afspeelt van de speler. Sowieso is dit geen goede reclame voor het imago van Natio, dat wij met moeite hebben opgebouwd. Juist nu wij in een goede mood zijn om wedstrijden te winnen, komt dit minder prettig nieuws over een speler die bij de selectie hoort."

Menzo

Menzo wil alleen dit nog kwijt: "De zaak heeft j ammer genoeg een vervelende output en zaait onrust. Maar wij focussen ons op wat wij moeten doen. Inhoudelijk gaat het bestuur hierop reageren."

WK-missie

Suriname neemt het in oktober op tegen Guatemala en Panama. Bij een dubbele zege lijkt deelname aan de play-offs voor het WK al zeker. Om de kansen te vergroten, heeft bondscoach Stanley Menzo wat nieuwe namen aan de voorselectie toegevoegd.

Djavan Anderson (Al-Ittifaq), Devon Koswal (Telstar), Nigel Lonwijk (Luton Town), Djenairo Daniels (Kilmarnock) en Jay-Roy Grot (Odense Boldklub) debuteren in de voorlopige groep van Menzo. Voor Lonwijk wordt het een hereniging met zijn broer Justin, die bij Fortuna Sittard speelt. De 25-jarige Justin speelde al tien interlands en scoorde daarin drie keer.