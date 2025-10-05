Rafael van der Vaart is deze week druk met padel in Rotterdam, maar keek zaterdagavond tussendoor ook aandachtig naar zijn oude club Ajax. De 42-jarige ex-international is hard in zijn oordeel na het gelijkspel (3-3) tegen Sparta. "Het laatste half uur heb ik alleen maar naar voetbal gekeken. Daar werd je niet vrolijk van", stelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Of Heitinga de kerst haalt? "Als hij zo doorgaat niet, maar ik hoop het wel voor hem", vreest Van der Vaart vervolgens voor de nabije toekomst van de trainer van Ajax. "Wat ik al vaker heb gezegd; wij zijn vrienden en hebben met elkaar gespeeld. Ik zal hem altijd eerlijk beoordelen. Als het slecht is, dan is het slecht. Het is nu gewoon dramatisch. Dan moet je ook kritisch kunnen zijn. Maar ik hoop voor hem op persoonlijk gebied dat het een beetje beter gaat, want anders kan hij er beter mee stoppen."

Ajax verspeelde zaterdagavond opnieuw dure punten. Op bezoek bij Sparta kwam de ploeg van trainer John Heitinga na een 3-1 achterstand nog wel terug tot 3-3, maar verder dan een gelijke stand kwamen de Amsterdammers niet. Ook in de Champions League wil het bepaald nog niet vlotten. De eerste twee duels gingen tegen respectievelijk Inter en Olympique Marseille kansloos verloren.

Padellen met Rafael van der Vaart

Van der Vaart was zondag in Ahoy aanwezig als ambassadeur aanwezig bij Decathlon Premier Padel Rotterdam. "Wij padellen natuurlijk allemaal", doelt hij ook op mede-ambassadrice Fatima Moreira de Melo en toernooidirecteur John van Lottum. "Ik vind het echt een eer om hier ambassadeur van te zijn. Als je die kwaliteit hier ziet", zegt hij, waarbij het volgens hem ook genieten geblazen was van Julian Prins en Youp de Kroon. Het Nederlandse duo pakte in het toernooi een setje, maar werd uiteindelijk wel al vroeg uitgeschakeld. "Zij hebben het fantastisch gedaan."

Van der Vaart is zelf ook een fanatiek padelspeler en maakte de afgelopen weken ook de nodige uren op de baan. Eerder schoof de voormalig topvoetballer al eens aan in de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat om over zijn liefde voor die andere sport te praten, maar ook over Ajax en zijn voetballende zoon Damian. Bekijk hieronder de aflevering.