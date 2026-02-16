De Olympische Spelen hebben al meerdere relletjes opgeleverd en de Canadese curlingaffaire houdt de gemoederen inmiddels al dagen bezig. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As komt het vermeende valsspelen dan ook uitgebreid ter sprake.

“Ik vind veel dingen opvallend tijdens de Spelen, maar er wordt flink vals gespeeld”, begint Van As. “Er is een groot valsspeelschandaal nu in het curling. Ik vind het trouwens wel een sport voor jou. Het lijkt ook een beetje op darts maar dan op het ijs. Ik schaal het een beetje in dezelfde categorie. Kan dat?”

“Zeker, hallo. Ik hou van curling”, reageert Hoog enthousiast. “Geweldige sport, maar dat vingertje moet je thuislaten.” Van As haakt direct in: “Precies, want er is een Canadese curler die wordt beticht van valsspelen.” Het gaat om Marc Kennedy.

'Hij doet het gewoon'

Ook Van As heeft de beelden gezien en is duidelijk in haar oordeel. “Ik moet zeggen: als je de beelden ziet, speelt die gozer gewoon vals! Hij wordt tijdens de wedstrijd aangesproken door de Zweedse tegenstanders. Er kwam een weerwoord. Die Zweedse tegenstander bleef heel netjes, maar die Canadees ging helemaal schelden.”

Ze citeert de reactie van Kennedy: “‘Fuck you! I never did that’, waren letterlijk zijn woorden. Dan zie je op een gegeven moment vanaf de zijkant zo die beelden dat hij gewoon die steen aanraakt. Je mag ’m niet meer aanraken als je de steen hebt losgelaten. Je mag ’m zolang mogelijk aanraken en nog van richting veranderen zolang je maar voor de streep blijft, maar als je ’m eenmaal hebt losgelaten mag je ’m niet meer aanraken. Maar hij doet dat gewoon!”

Van As kan haar ongeloof nauwelijks verbergen: “Hij doet het gewoon. Je ziet gewoon dat vieze vingertje gaan!” Hoog vult aan: “Dat vingertje tikt dat ding gewoon nog aan. Wel mooi dat hij dan zo overtuigend zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Vervolgens zie je gewoon op dat beeld dat hij het doet.”

Geen sancties

“Ongelofelijk”, reageert de geïrriteerde Van As. “Bij de Canadese vrouwen is het dus precies hetzelfde verhaal. Die worden ook beticht van valsspelen. Uiteindelijk zijn er geen sancties opgelegd. Er is ook maar één scheidsrechter in het curlen. Nu dus meer, want er gaat meer op gelet worden. Maar het is toch bizar dat je zo overtuigd bent van jezelf dat je zegt dat je dat nooit hebt gedaan, terwijl je op de beelden ziet: gast, je doet het letterlijk?”

Beluister de podcast

