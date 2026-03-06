De Olympische Winterspelen zijn achter de rug, maar de komende dagen wordt nog massaal gestreden om medailles tijdens de Paralympische Winterspelen. In Italië is TeamNL ook vertegenwoordigd en hoopt het wat medailles binnen te slepen. Dat moet gebeuren met deze afvaardiging.

De Spelen duren van vrijdag 6 maart tot en met zondag 15 maart en acht landgenoten proberen in die periode eremetaal te verzamelen. In totaal zijn er zes onderdelen op de Paralympische Spelen: parabiatlon, paralanglaufen, parasnowboarden, rolstoelcurling, para-alpineskiën, para-ijshockey.

Nederland doet met twee sporten mee: para-alpineskiën en parasnowboarden. Bij het alpineskiën hebben we vijf landgenoten die in actie komen. Dat zijn Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Claire Petit, Barbara van Bergen en Thijn Speksnijder. Dean van Kooij, Chris Vos en Lisa Vos-Bunschoten zijn de drie snowboarders van TeamNL. De laatste twee zijn overigens ook een stel.

Olympisch kampioenen in huis

Voor Petit, Speksnijder en Van Kooij wordt het hun eerste deelname aan de Spelen. De anderen deden al eens eerder mee. En met succes. Vos-Bunschoten is er al voor de vierde maal bij en won in 2018 en 2022 olympisch zilver. Dat lukte Vos in dezelfde jaren ook al. Van Langen won in 2022 zilver en brons en Kampschreur is de meest succesvolle olympiër van het stel. Hij heeft goud (2018) en zilver (2022) thuis.

De Paralympische Winterspelen werden in 1976 voor het eerst georganiseerd. Nederland deed in 1984 pas voor het eerst mee. Daarna was TeamNL er alleen in 2006 niet meer bij. De eerste medailles werden in 1994 gewonnen door Marjorie van de Bunt, die goud won bij het biatlon. Ook greep ze driemaal brons op diverse langlaufonderdelen. Ook op de Spelen van 1998 en 2002 won ze meerdere medailles.

Succesvolste Spelen waren in 2018

De meest succesvolle editie was die van 2018. In Pyeongchang werden er liefst zeven plakken bemachtigd. Bibian Mentel won tweemaal goud, Kampschreur zorgde voor de derde gouden plak Daarnaast was er brons voor - toen nog - Lisa Bunschoten, Chris Vos en Linda van Impelen. Bunschoten won ook brons.

Petit en Kampschreur hebben overigens een eervolle taak tijdens de openingsceremonie. Zij dragen de vlaggen. Wel doen ze dat op een ietwat besmette opening van het toernooi, want omdat er atleten uit Belarus en Rusland mee mogen doen wordt het door meerdere landen geboycot. Nederland stuurt geen officials naar plichtplegingen, maar laat de atleten vrij om hun keuze te maken of ze aan de openingsceremonie mee willen doen.