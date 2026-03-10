Para-skiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen hebben voor een groot Nederlands succes gezorgd op de Paralympische Spelen. Kampschreur pakte alweer zijn tweede gouden medaille, terwijl landgenoot De Langen naar het brons snelde.

Bij het onderdeel supercombinatie, waar zowel een Super-G als slalom wordt geskiet, behoorden de Nederlanders tot de favorieten voor een medaille. Kampschreur maakte zijn status als topfavoriet waar en snelde naar de titel, terwijl De Langen uiteindelijk goed was voor een bronzen plak.

Super G

Na het onderdeel Super-G stonden de Nederlandse skiërs er al zeer goed voor. De 26-jarige Kampschreur ging aan de leiding, gevolgd door landgenoot De Langen op korte achterstand. Uiteindelijk kwam bij de slalom de titel voor Kampschreur niet meer echt in gevaar. Daar finishte hij als zesde.

De één jaar oudere De Langen reed een verdienstelijke slalom en kwam tot een achtste tijd op het technische ski-onderdeel . Daardoor werd hij in de eindstand wel nog ingehaald door de Italiaan Rene de Silvestro. Uitieindelijk werd het een bronzen medaille voor de atleet uit Arnhem op de supercombinatie.

Klein verschil

Het werd nog even spannend of Kampschreur überhaupt naar het goud zou skiën. Concurrent De Silvestro reed een zeer rappe slalom. Bij de finish had de Nederlander nog slechts elf honderdsten voorsprong op zijn naarste achtervolger, wat genoeg was voor de overwinning. De Langen moest 1.26 seconden toegeven op zijn landgenoot.

Herhaling van vier jaar eerder

Vier jaar geleden stond het tweetal ook al samen op het podium. Op de Coronaspelen in Beijing was het toen zilver voor Kampschreur en pakte De Langen ook al de bronzen medaille. Voor de gouden Kampschreur betekende het alweer zijn tweede olympische titel van dit toernooi. Eerder was hij ook al de beste bij de super-G als los onderdeel.

De atleet uit Leiderdorp was bovendien ook acht jaar geleden, bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang, al de beste op de supercombinatie. Door zijn nieuwe titel hoort Kampschreur direct tot de meest succesvolle Nederlandse para-skiërs ooit. Met de twee nieuw behaalde medailles stijgt Nederland naar de zevende plek op de medaillespiegel.

Speksnijder

Namens Nederland deed ook Thijn Speksnijder nog mee. De para-skiër met kenmerkende snor miste bij de super-G echter een poortje. Daardoor kon hij niet finishen en ging hij niet meer van start bij de slalom.