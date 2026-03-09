Zitskiër Jeroen Kampschreur maakte op de Paralympische Spelen een nieuw 'speciaalste moment van zijn leven' met zijn gouden medaille op de Super-G. De 26-jarige Nederlander, eerder nog vlaggendrager tijdens de openingsceremonie, moest van ver komen in Cortina.

Zaterdag viel Kampschreur hard en sindsdien had hij last van zijn rug en nek en won hij zelfs goud met pijnstillers in zijn lichaam. Zondag heeft hij nog meerdere sessies fysiotherapie gehad en heeft hij in de sauna en in ijsbaden gezeten om te herstellen. En toen kwam ineens de snelst mogelijke run uit zijn zitski en pakte hij het goud.

Vrienden en familie

Kampschreur (26) is "vreselijk blij" met zijn tweede paralympische titel uit zijn carrière. Maandag won hij goud op de super-G, nadat hij zaterdag hard ten val was gekomen op de afdaling. "Al mijn vrienden en familie zijn hierheen gekomen en ik heb een van mijn snelste runs mogelijk neergezet", zei Kampschreur na zijn race via de telefoon tegen het ANP.

Plan op laatste moment aangepast

Bovenaan de piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo bekeek hij nog de runs van de zitskiërs die voor hem naar beneden gingen. Daar paste hij zijn plan nog op aan: "Bepaalde lijnen, waar remmen mensen, en hoe zijn de sneeuwcondities." Na de race kwam zijn coach naar hem toe en die zei dat hij het niet beter had kunnen uitvoeren.

'Kamikaze Kampschreur'

Kampschreur heeft een ontwikkeling doorgemaakt sinds zijn eerste paralympische titel, in 2018 op de supercombinatie. "Toen stond ik in de krant als kamikaze Kampschreur", zei hij over zijn achttienjarige zelf. "Nu was het volwassener maar nog steeds heel snel." Hij is naar eigen zeggen berekender geworden en is meer bezig met de uitvoering dan met het resultaat.

'Speciaalste moment van mijn leven'

"Die eerste was mijn debuut, dat is tot nu toe het speciaalste moment van mijn leven", zei Kampschreur over zijn goud in Pyeongchang in 2018. Maar de paralympische titel op de super-G zou dat mogelijk kunnen overtreffen, zodra hij op het podium staat en het Wilhelmus hoort. "Daar heb ik heel veel zin in." En zo geschiedde.

Zonder scheenbenen geboren

Kampschreur werd geboren zonder scheenbenen en al op eenjarige leeftijd werden beide benen geamputeerd. Op zijn zevende zat hij al voor het eerst in een zitski. "De kick en adrenaline die je voelt bij het afdalen met bizarre snelheden blijft ongelofelijk vet", zei hij voor de Spelen tegen Men's Health.