Nederland heeft sinds maandag de eerste gouden medaille binnen op de Paralympische Spelen. Zitskiër Jeroen Kampschreur bezorgde ons land de eerste paralympische titel en daar hebben ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima van genoten.

De koning en de koningin hebben zitskiër Kampschreur gefeliciteerd met zijn gouden medaille op de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina. De Nederlander werd maandag paralympisch kampioen op de super-G.

"De eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen is binnen!", reageert het koningspaar enthousiast via Instagram. "Na een razendsnelle start en een fantastische race wist Kampschreur de competitie achter zich te laten. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!"

Kampschreur kwam afgelopen weekend nog keihard ten val op de afdaling. Hij zat vervolgens aan de medicatie door de pijn, maar won toch de tweede Nederlandse medaille tijdens deze editie van de Paralympische Winterspelen. Skiër Niels de Langen won zaterdag al zilver op de afdaling.

Voor Kampschreur was het zijn derde paralympische medaille. In 2018 pakte hij het goud op de supercombinatie en vier jaar later werd hij op dat onderdeel tweede. Kampschreur maakt deze Spelen nog meer kans op eremetaal, want hij komt later deze week nog in actie op de combinatie, reuzenslalom en de slalom.

Bezoek aan Olympische Winterspelen

De koning en koningin brachten samen met prinses Maxima vorige maand een bezoek aan de Olympische Winterspelen, maar het is nog onduidelijk of ze ook naar de paralympische versie zullen gaan. Wel zullen de sporters na het toernooi ontvangen worden door de koning.