Paraskiester Barbara van Bergen (47) is hard ten val gekomen op de afdaling tijdens de Paralympische Spelen in Italië. In de zitski kwam de paraskiester hard ten val, waar ze een lichte hersenschudding aan overhield. Ook Claire Petit heeft niet kunnen verrassen met een podiumplek.

Van Bergen kwam al vroeg ten val in de zitski - de zittende categorie - op de afdaling na een grote sprong. Dat zorgde voor geschrokken gezichten in het publiek in Cortina. Het lukte haar zelfstandig beneden te komen, maar aan de val houdt de paraskiester wel een lichte hersenschudding over.

Ook de 21-jarige Claire Petit kwam namens TeamNL in actie bij het alpineskiën. Ze is de enige Nederlandse paralympiër die staand, op één ski, de bergen af racet. De skiester doet alles op haar linkerbeen. Echter slaagde ze er zaterdag niet in om te stunten in Cortina en viel buiten het podium. Vrijdag was ze nog een van de twee vlaggendragers van TeamNL. Die eer had ze samen met Jeroen Kampschreur. In totaal bestaat de equipe van TeamNL uit acht para-atleten.

Van rolstoelbasketbal naar zitski

Van Bergen deed al in 2008 voor het eerst mee aan de Paralympische Spelen, al was dat toen tijdens de Zomerspelen. Ze maakte destijds deel uit van het rolstoelbasketbalteam. Ook in 2012 en 2016 werd ze geselecteerd, en in beide edities veroverde ze een bronzen paralympische medaille.

Na de Spelen van 2016 ging ze zich steeds meer richten op het zitskiën. Met resultaat: in 2021 nam ze deel aan de Winterspelen in Peking. Een winterse medaille heeft ze vooralsnog echter niet weten te bemachtigen.