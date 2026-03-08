De para-biatlete Oksana Masters veroverde dit weekend haar twintigste paralympische medaille. Alleen dat is al een indrukwekkende prestatie, maar die krijgt nog meer lading als je weet hoe zwaar de jeugd van de 36-jarige atleet is geweest.

Masters werd in 1989 geboren in Chmelnytsky, op slechts enkele uren rijden van Tsjernobyl. Drie jaar eerder was daar een kerncentrale ontploft. 'Waar ik vandaan kwam, waren radioactieve lekken', verklaarde ze er later over tegenover Amerikaanse media.

De veiligheidsmaatregelen in haar toenmalige thuisland waren gebrekkig. Het vroege contact met radioactieve straling wordt gezien als de oorzaak van haar ernstige hemimelie – een zeldzame, aangeboren afwijking waarbij delen van een ledemaat ontbreken of sterk verkort zijn. In haar benen ontbraken de dragende botten.

Weeshuis

Haar ouders konden de situatie niet aan en brachten het zwaar gehandicapte meisje onder in een weeshuis. Daar was niet genoeg eten, waardoor Oksana jarenlang honger leed en naar eigen zeggen zwaar werd mishandeld. Op zevenjarige leeftijd werd ze, met ernstig ondergewicht, door haar adoptiemoeder genaamd Gay Masters naar de Verenigde Staten gehaald.

Ook in Amerika bleef haar levenspad zwaar. Bij Masters moesten beide benen boven de knieën worden geamputeerd: op haar negende haar linkerbeen en op haar veertiende haar rechterbeen. Daarnaast werd ze meerdere keren aan haar handen geopereerd.

In haar tienerjaren ontdekte ze de sport, en vocht ze zich terug het leven in. Op haar zeventiende deed ze voor het eerst mee aan roeiwedstrijden. Vijf jaar later won ze brons op de Paralymische Spelen in Londen. Door rugproblemen stapte ze later over naar de skisport.

Unieke carrière

Dit bleek het begin van een unieke carrière: 20 paralympische medailles (zomer en winter), sponsorcontracten ter waarde van miljoenen in de Verenigde Staten, en nu goud nummer tien. Zondag greep de uitzonderlijke atlete maar net naast nog een medaille. Op de 12,5 kilometer biatlon eindigde ze als vierde.