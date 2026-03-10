Jeroen Kampschreur slalomde dinsdag naar de titel bij het onderdeel supercombinatie. De Leiderdorper pakte zodoende alweer zijn tweede titel in Italië en is daardoor in één klap de meest succesvolle winterparalympiër ooit. Hij haalt de legendarische Bibian Mentel in.

Het was alweer de derde voor Jeroen Kampschreur. Liefst drie olympische titels prijken op het palmares van de behendige zitskiër. Op het onderdeel supercombinatie, een combi van de super-G en de slalom, was hij de concurrentie nipt te snel af. Uiteindelijk had hij slechts elf honderdsten van een seconde voorsprong op zijn Italiaanse concurrent Rene de Silvestro. De bronzen plak was voor landgenoot Niels de Langen.

Derde olympische titel

Eerder was de 26-jarige atleet al de beste op de super-G als los onderdeel in ski-oord Cortina d'Ampezzo. Extra knap aangezien hij eerder dit toernooi nog hard ten val kwam. In 2018 pakte Kampschreur als broekie ook al goud op de supercombinatie in Pyeongchang. Bovendien was de Zuid-Hollander in 2022 in Beijing goed voor zilver.

Mentel voorbij

Daarmee is Kampschreur nu de beste Nederlandse winterparalympiër ooit. Hij stoot met zijn derde goud de legendarische snowboardster Bibian Mentel van de troon. De in 2021 overleden Mentel was in haar carrière ook goed voor drie medailles, die bovendien alle drie goud waren. Kampschreur heeft er dus eentje meer.

Droom

Na afloop van het spannende slot op de combinatie was Kampschreur logischerwijs uitzinning van blijdschap. "Ik dacht dat gisteren al een droom was, maar nu is het helemaal niet normaal", aldus de tweevoudig olympisch kampioen van 2026 in gesprek met de NOS.

"We hebben hem! Gewoon twee hè, niet te doen", vervolgt de uitzinnige skiër. "Twee dagen achter elkaar, ik word helemaal gek", aldus de Nederlander voordat hij voor de tweede keer op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. "En met Niels erbij, dat is ook echt tof. Twee Nederlanders op het podium. Wij laten de wereld zien dat we het kunnen."

Meer medaillekansen

Vier jaar geleden deelden de landgenoten ook al het podium op de supercombinatie. Toen was het zilver en brons. Kampschreur krijgt zelfs nog een kans om zijn status als beste winterparalympiër ooit nogmaals kracht bij te zetten. Zowel de reuzenslalom als slalom komen nog aan bod als losse onderdelen. Beide Nederlanders behoren dan opnieuw tot de kanshebbers.