Nederland heeft opnieuw een medaille te vieren op de Paralympische Winterspelen. Niels de Langen kwam op de reuzenslalom akelig dicht bij goud, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver. Daarmee voegde de 27-jarige Nederlander opnieuw een knappe prestatie toe aan zijn toch al indrukwekkende paralympische palmares.

Na zijn eerste run had De Langen nog 1,4 seconde goed te maken op de Italiaan René de Silvestro. Dankzij een foutloze tweede afdaling leek hij even op weg naar een sensationele comeback, maar zijn rivaal hield in de beslissende run net genoeg marge over. Daardoor moest de Nederlander uiteindelijk buigen voor de Italiaan, die zich dit toernooi opnieuw sterk toonde op de technische onderdelen.

'Zeker tevreden met een zilveren medaille'

"René was wederom te snel", reageerde De Langen na afloop. "Maar ik ben zeker tevreden met een zilveren medaille." Met zijn sterke optreden hield hij wel andere favorieten achter zich en bevestigde hij opnieuw zijn status als grote kanshebber voor de medailles op de Winterspelen.

De zilveren plak betekende al zijn derde eremetaal van deze Spelen. Eerder pakte De Langen zilver op de afdaling en brons op de supercombinatie, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan het Nederlandse succes in Cortina d’Ampezzo.

Succes voor TeamNL

Met zijn zilveren race leverde De Langen opnieuw een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse medailleoogst in Cortina d’Ampezzo. Eerder op de dag zorgde snowboardster Lisa Bunschoten-Vos al voor nieuw eremetaal door tweede te worden op de banked slalom, waarmee TeamNL opnieuw liet ziien breed vertegenwoordigd te zijn in de top van het paralympisch wintersporttoneel.

Voor teamgenoot Jeroen Kampschreur verliep de dag juist een stuk minder fortuinlijk. De tweevoudig paralympisch kampioen ging in de eerste run van de reuzenslalom hard onderuit en zag zijn jacht op een derde titel abrupt eindigen. Zo kende de Nederlandse ploeg opnieuw een dag waarop succes en teleurstelling dicht bij elkaar lagen op de Paralympische Spelen.