Lisa Bunschoten-Vos heeft voor nieuw Nederlands eremetaal gezorgd op de Paralympische Spelen. Op het onderdeel banked slalom eindigde ze als tweede en pakte de snowboardster dus zilver.

De 30-jarige Nederlandse noteerde op haar favoriete onderdeel een beste tijd van 1.03,53. Het goud ging met 1.02,99 naar de Amerikaanse Kate Delson. Haar landgenote Brenna Huckaby eindigde in 1.03,98 als derde.

Bunschoten-Vos moest veel opofferingen doen om uiteindelijk tot deze zilveren medaille te komen, zelfs nog tijdens de Paralympische Spelen. Zo sloeg ze de snowboardcross over zodat de focus vol op de slalom kon. Dit is Bunschoten-Vos haar favoriete onderdeel en ze heeft al een medaille van de Spelen in Pyeongchang van acht jaar geleden in haar bezit.

Voor de familie Bunschoten-Vos kan het een nog groter feest worden, aangezien Chris Vos, de echtgenoot van Lisa, ook nog van start gaat. Hij maakt vrijdag nog kans op een medaille.

Andere Nederlandse atleten

Het betekende voor Nederland de vijfde medaille op de Winterspelen. Zitskiër Jeroen Kampschreur behaalde twee keer goud en zijn collega Niels de Langen een keer zilver en een keer brons. Nederland staat op de tiende plaats in het medailleklassement.

Kampschreur wilde vrijdag dolgraag voor zijn derde goud gaan, maar toen ging het mis voor de zitskiër. Hij won eerder de Super-G en de supercombinatie, maar eremetaal op de reuzeslalom ging aan zijn neus voorbij. Kampschreur ging onderuit en kon niet meer meedoen om de medailles. Dat doet niets af aan zijn status, want na zijn twee gouden medailles is hij in ieder geval de succesvolste Nederlandse winterparalympiër.

Qua Nederlandse hoop kan Niels de Langen nog wel voor de medailles gaan. Hij eindigde tijdens zijn eerste run als twaalfde en kan nog voor eremetaal gaan als hij zijn prestaties weet te verbeteren. Vrijdagmiddag mag De Langen van start in zijn tweede race op de reuzeslalom.