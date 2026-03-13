Wat een zekere gouden medaille lijkt, veranderde in een van de pijnlijkste momenten van de Paralympische Spelen. De 37-jarige Oekraïense biatleet Grygorii Vovchynskyi dacht dat hij de overwinning al binnen had, maar zag die op de finishlijn alsnog uit zijn handen glippen.

De ervaren paralympiër kwam als eerste het laatste rechte stuk op tijdens de achtervolgingssprint en leek volledig de controle in handen te hebben over de wedstrijd. In de veronderstelling dat hij alleen op de finish afging, nam hij zichtbaar gas terug. Wat hij niet doorhad: de Chinees Jiayun Cai zat nog vlak achter hem.

Ongekend drama

Die inschattingsfout bleek fataal. In de allerlaatste meters zette Cai nog één alles-of-niets-sprint in, terwijl Vovchynskyi al leek uit te rollen richting de finish. Met een verschil van slechts 0,02 seconde werd de Oekraïner alsnog geklopt op de streep en zag hij het goud op dramatische wijze aan zich voorbijgaan.

De ontreddering was na afloop groot bij de 37-jarige paralympiër. Voor Vovchynskyi is het een wrange wending in een carrière waarin hij al vaker grote successen boekte. De biatleet, die met een armamputatie uitkomt in de staande klasse, won eerder meerdere paralympische medailles en kroonde zich in 2022 nog tot paralympisch kampioen. Ditmaal bleef een nieuwe titel echter uit door zijn fatale inschattingsfout.

Opnieuw medaille voor TeamNL

Tegenover het drama van Vovchynskyi stond op dezelfde Paralympische Spelen ook een Nederlands moment van succes. Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos zorgde namelijk voor nieuw eremetaal door zilver te pakken op de banked slalom. Daarmee voegde ze een vijfde medaille toe aan de Nederlandse oogst op deze Winterspelen.

Toch kende TeamNL ook tegenslag. Zitskiër Jeroen Kampschreur zag zijn jacht op een derde gouden plak stranden na een val op de reuzenslalom. Zo laten de Paralympische Spelen opnieuw zien hoe dicht succes en teleurstelling bij elkaar liggen op het hoogste niveau.