De Oekraïense biatleet Maksym Murashkovskyi heeft na zijn zilveren medaille in de categorie voor mensen met beperkt zicht een opvallende onthulling gedaan. Hij maakte in zijn voorbereiding veel gebruik van AI-systemen.

Murashkovskyi sprak in zijn dankwoord geen familieleden of trainers toe, maar was bijzonder lovend over AI (kunstmatige intelligentie). "De afgelopen zes maanden heb ik getraind met ChatGPT", onthulde hij. "Het ging niet alleen om het opstellen van mijn tactiek. Het heeft de helft van mijn trainingsschema gemaakt en was verantwoordelijk voor mijn motivatie. Het hele trainingspakket dus."

Zelfs bij fysieke en mentale klachten kon hij het systeem raadplegen. "Ik gebruikte het systeem zelfs als psycholoog, coach en soms ook als arts”, vertelde hij. "Zonder ChatGPT zou ik hebben vastgehouden aan klassieke training, zoals ik altijd heb gedaan, met mensen."

Eerder in zijn carrière won de paralympiër al medailles met een traditioneel team. Zo pakte hij brond op het WK in 2023. Hoewel AI zijn trainingen heeft verbeterd, denkt hij niet dat menselijke coaches zich zorgen moeten maken om hun baan. "Ze zullen niet volledig vervangen kunnen worden. Zeker niet in de komende vijf tot tien jaar, maar delen kunnen wel door het systeem gedaan worden."

"Ik heb veel lof voor ChatGPT. Ik geloof erin, het is een revolutionaire technologie", besloot hij. Murashkovskyi deed in Milaan ook mee aan het sprintonderdeel. Daar werd de biatleet zevende. Hij komt ook in actie op de 10 en 20 kilometer para cross-countryskiën.

Nederlandse medailles

De Paralympische Spelen worden van 6 tot en met 15 maart gehouden in Milaan en Cortina. Nederland heeft al twee medailles gewonnen. Zitskiër Jeroen Kampschreur bezorgde ons land maandag de eerste paralympische titel. Niels de Langen won zaterdag al zilver op de afdaling.