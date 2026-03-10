De Tsjechische Carina Edlingerova pakte zilver deze Paralympische Spelen in Milaan en Cortina. Naderhand deed de paralanglaufster en -biatlete een schokkende onthulling. "Ik heb zeer donkere tijden meegemaakt."

Edlingerova komt inmiddels uit voor Tsjechië, maar komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Vanwege haar visuele beperking doet ze mee in de B2-klasse bij het langlaufen en de biatlon. In 2022 won ze goud op de Paralympics in Peking bij de 1,5 kilometer sprint. Twee weken daarvoor gebeurde echter iets afgrijselijks.

Forbes Austria onthulde dat Edlingerova werd verkracht. "Een bepalend moment was de verkrachting twee weken voor haar olympische overwinning in 2022, wat leidde tot een ernstig trauma. Door pure wilskracht en visualisatie vond ze haar weg terug naar succes en haar persoonlijke geluk", schreef het medium.

'Ik heb er enorm onder geleden'

Tegenover Laola1 ging Edlingerova na haar zilveren medaille in Italië dieper in op de afschuwelijke gebeurtenis die vier jaar geleden plaatsvond. "Ik heb in mijn leven, ook in de Oostenrijkse sportwereld, zeer donkere tijden meegemaakt. Ik heb er enorm onder geleden", bekende ze. "Aan de buitenkant was ik de succesvolle jonge vrouw die alles won wat er te winnen viel, maar vanbinnen speelde zich iets heel anders af."

Ze verwerkte het trauma mede dankzij haar hond, die de slechtziende atlete in haar dagelijks leven ondersteunt. "Hij bracht zoveel licht terug in mijn leven", aldus de Tsjechische, die veertien weken in therapie ging na de Winterspelen van 2022. "Ik zeg altijd dat niemand echt over mentale gezondheid praat, want dan zegt iedereen: 'Je bent geestelijk ziek.' De meeste mensen begrijpen gewoon niet dat er een persoon achter zit."

Verandering van nationaliteit

Op de voorgaande Winterspelen in Pyeongchang en Peking skiede Edlingerova (toen nog Edlinger) onder de Oostenrijkse vlag. In gesprek met het medium wilde ze niet ingaan op de vraag of de gebeurtenis een rol speelde in de wissel van nationaliteit. "Het is goed zo", reageerde de zilveren medaillewinnares.