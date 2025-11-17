Triest nieuws uit de para-sportwereld. De 28-jarige Paige Greco is zondag plotseling overleden. De Autralische parabaanwielrenster won in 2021 nog een gouden medaille op de Paralympische Spelen.

In haar huis in Adelaide, Australië, overleed Greco zondag 16 november 'plotseling na een medisch incident'. Dit zorgde voor veel geschokte reacties in de para-topsportwereld.

Paralympisch kampioene

Geboren met hersenverlamming had Greco problemen met de functie van de rechterkant van haar lichaam. Dit weerhield haar er echter niet van om sportief te excelleren. Na een poging in de atletiek, ontdekte de Australische sportster het wielrennen en begon ze dit op een steeds hoger niveau te beoefenen.

In 2021, tijdens de Paralympische Spelen in Tokio, veroverde Greco de gouden medaille in het baanwielrennen. Ze vestigde een wereldrecord op de 3000 meter individuele achtervolging. Daarnaast behaalde ze nog twee bronzen medailles in andere races in Japan.

'Paige betekende alles voor ons'

Haar plotselinge dood komt binnen als een bom bij haar familie. "Paige betekende alles voor ons. Haar vriendelijkheid, vastberadenheid en warmte beïnvloedden ons gezin elke dag. Ze bracht zoveel vreugde en trots in ons leven en de pijn van haar dood zullen we voor altijd met ons meedragen", aldus Natalie, de moeder van Greco, geciteerd door persbureau Reuters. "Hoewel we kapot zijn van haar verlies, zijn we ongelooflijk trots op de persoon die ze was en de manier waarop ze Australië vertegenwoordigde", voegde ze eraan toe.

"Als familie zijn we diep dankbaar voor de steun die zoveel mensen aan Paige hebben getoond, inclusief haar teamgenoten en vrienden. Paige genoot van de connecties die ze via sport maakte en we vinden troost in de wetenschap hoeveel ze geliefd was. We zijn diep bedroefd en vragen om privacy, tijd en ruimte om dit overweldigende verlies te verwerken", concludeerde de moeder van Greco.

In augustus 2024 bevestigde de sportster nog haar topvorm door een bronzen medaille te winnen op het wereldkampioenschap parawielrennen op de weg in België.