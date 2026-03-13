Zitskiër Jeroen Kampschreur is in zijn poging om zijn derde goud te bemachtigen op de Paralympische Winterspelen van Milaan onderuit gegaan. Eerder in het toernooi kwam hij ook al een keer hard ten val.

De 26-jarige Nederlander was goed bezig aan zijn eerste run op de reuzenslalom, maar tegen het einde van zijn race ging hij onderuit. Kampschreur won eerder de super-G en de supercombinatie en werd daarmee de succesvolste Nederlandse winterparalympiër.

In 2018 pakte Kampschreur ook al goud op de supercombinatie in Pyeongchang. Bovendien was de Zuid-Hollander in 2022 in Beijing goed voor zilver. Hij stootte met zijn derde goud de legendarische snowboardster Bibian Mentel van de troon. De in 2021 overleden Mentel was in haar carrière ook goed voor drie medailles, die bovendien alle drie goud waren. Kampschreur heeft er dus eentje meer.

Niels de Langen en Thijn Speksnijder

Het is hem vrijdag dus niet gelukt om verder uit te lopen, maar er is nog wel hoop op Nederlands succes. Niels de Langen en Thijn Speksnijder zijn de andere deelnemers van TeamNL op de reuzenslalom. De Langen won al zilver en brons op de Winterspelen.

Felicitatie van Koninklijk Huis

De prestatie van Kampschreur is ook bij de koninklijke familie opgevallen. Zij feliciteerden hem maandag al met zijn eerste gouden plak en deden dat een dag later opnieuw. "Met veel trots feliciteren wij zitskiër Jeroen Kampschreur met zijn tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen!", schrijven koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Instagram.