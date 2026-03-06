Antoinette Rijpma-de Jong heeft bijzondere Olympische Spelen achter de rug. De schaatskampioene vroeg met haar topprestaties in Milaan aandacht voor haar stichting, de Antoinette Foundation, die zich inzet tegen pesten. En dat had succes.

De 30-jarige Rijpma-de Jong werd voor het eerst olympisch kampioen, op de 1500 meter. Daarnaast pakte ze zilver op de ploegenachtervolging, samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud. De Antoinette Foundation deelt een bericht op Instagram over die geweldige medailles. "De Olympische Winterspelen 2026 liggen achter ons en wat kijken we met trots terug. Twee medailles: zilver én goud", wordt er geschreven.

Pesten

Na de gouden plak sprak Rijpma-de Jong openhartig over haar pestverleden. Ze werd in haar jeugd gepest vanwege haar rode haarkleur. Ze wil kinderen die hetzelfde meemaken de kracht geven die zij door middel van sport haar gevonden. Daarom richtte ze de stichting op en zamelt ze geld in om dat doel te bereiken.

"Haar succes bracht meer dan alleen sportieve glorie", vervolgt het account van de stichting. "Het gaf ook extra aandacht aan een onderwerp dat ons allemaal raakt: pesten. Het verhaal van Antoinette kreeg de afgelopen weken een podium en daarmee werd het gesprek opnieuw geopend."

'Hartverwarmende berichten'

Dat had veel impact. "De reacties waren overweldigend. Hartverwarmende berichten, persoonlijke verhalen en bijzondere donaties stroomden binnen. Dank aan iedereen die van zich liet horen en op welke manier dan ook bijdraagt aan onze missie: een wereld zonder pesten."

WK allround

Rijpma-de Jong schittert dit weekend weer op het ijs tijdens de WK allround. De schaatsster van Team Reggeborgh kreeg een aanwijsplek voor het toernooi in Thialf en sloeg daarom afgelopen week de NK over. Ook Beune en Groenewoud werden aangewezen en zullen zaterdag en zondag strijden om de titel.