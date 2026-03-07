Jeroen Kampschreur is ten val gekomen tijdens de afdaling van het para-alpineskiën. De Nederlander gold als één van de favorieten voor een medaille op het onderdeel. Eerder kwam Barbara van Bergen (47) zaterdag ook al hard ten val in de zitski tijdens de afdaling.

Kampschreur gold als grote kanshebber voor een medaille, maar zorgde voor geschrokken gezichten bij zijn collega's en in het publiek toen hij ten val kwam. Naast Kampschreur, kwamen ook Niels de Langen en Thijn Speksnijder in actie op het paralympische onderdeel. Het was de eerste keer voor Kampschreur dat hij aan de start stond bij het para-alpineskiën.

Tijdens de spelen van Beijing in 2022 won de Nederlander zilver op de supercombinatie en tijdens de Spelen van PyeongChang in 2018 schreef hij geschiedenis door als eerste Nederlander goud te winnen op een para-alpineski-onderdeel. Het para-alpineskiën kent drie categorieën: staand, zittend en visueel beperkt. Kampscheur is onderdeel van de zittende categorie, die geldt voor sporters met beperkingen aan de benen en/of de romp.

i Het publiek reageert geschrokken na de val van Jeroen Kampschreur

Beide vlaggendragers onderuit

Eerder zaterdag kwam paraskiester Barbara van Bergen ook al hard ten val bij de afdaling na een grote sprong. Het lukte haar om zelfstandig beneden te komen, maar ze hield wel een lichte hersenschudding over aan de val. Vrijdag waren Van Bergen en Kampschreur nog de twee vlaggendragers namens TeamNL. In totaal bestaat de equipe van TeamNL uit acht para-atleten.

Favoriet

de slalom, reuzenslalom en supercombinatie zijn over het algemeen Kampschreurs beste onderdelen, maar ook op de afdaling won hij eerder al medailles. In 2019 werd hij wereldkampioen op dat onderdeel en in 2022 en 2023 won hij respectievelijk zilver en brons tijdens de wereldkampioenschappen. "Ik heb wereldbekerpodiums gehaald op deze piste, dus ik verwacht dat ik plakken kan binnenhalen", zei hij onlangs in gesprek met de NOS over zijn medaillekansen op de Paralympische Spelen.