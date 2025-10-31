Wie denkt dat de spelers van Napoli een flinke straf kregen na de 6-2 nederlaag tegen PSV, heeft het mis. Woensdagavond genoten onder anderen Noa Lang en Sam Beukema van een groots Halloweenfeest van de club. De topvoetballers waren helemaal verkleed en werden vergezeld door hun vriendinnen.

De forse zeperd tegen PSV waren de Napolitanen al vlug te boven gekomen. Het weekend erop werd er namelijk met 3-1 gewonnen van rivaal Inter. Midweeks werd er ook een overwinning behaald op Lecce. Hiermee staat de club uit Zuid-Italië bovenaan de Serie A. En dat betekent feest.

Lang en Beukema vallen op

Zo kwamen de spelers van Napoli woensdagavond bijeen voor een Halloweenfeest. Op beelden is te zien dat alles en iedereen zich flink had uitgedost voor het feest. Zo liet oud-PSV'er Lang samen met zijn vriendin hun gezichten schminken als doodshoofd.

Ook verdediger Beukema viel op. Hij was samen met zijn vriendin verkleed in de stijl van Harry Potter. De oud-verdediger van AZ nam zelfs een toverstok mee naar het festijn.

Vriendinnen

De Nederlandse sterren van Napoli waren gelukkig niet alleen op het feest. Lang en Beukema werden vergezeld door hun vriendinnen. Aan de zijde van Lang stond zijn vriendin Blossom Blue. Het stel heeft samen twee zoontjes. Verder is Lang 'bonuspapa' van een dochter uit een eerdere relatie van Blue. Ook Beukema was samen met een vrouw. Echter heeft de 26-jarige speler nooit openheid gegeven met wie hij precies een relatie heeft.

Halloween-tenue

De dag voor het Halloweenfeest speelde Napoli dus uit bij Lecce. De wedstrijd, waarin Lang voor het eerst in de basis mocht starten (maar ook geblesseerd uitviel), eindigde in 1-0 voor de regerend landskampioen. Wat opvallende was dat Napoli in een speciaal Halloween-tenue speelde. Een traditie waar de club al heel wat jaren mee bezig is. Het is nog niet bekend of Napoli ook zaterdagavond met dit tenue optreed tegen FC Como.

