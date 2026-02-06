Merel Conijn opent zaterdag het bal bij het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze rijdt in de allereerste rit op de 3000 meter. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer is dat een ideale loting voor haar. "Zij kan gewoon vrij schaatsen."

'Starten in de eerste rit is een groot voordeel voor Merel Conijn', luidt de stelling in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Daar is Timmer het mee eens. "Zij heeft nu geen druk", zegt ze. "Ze kan helemaal eigen race rijden."

De ex-olympiër denkt dat de eerste rit perfect is voor Conijn, die in het begin al te maken had met veel druk. Ze sloeg ook de World Cups in Salt Lake City en Calgary over omdat ze in Nederland wilde blijven trainen. "Dat was allemaal wel spannend en dat soort dingen. Nou, dan denk ik dat het eigenlijk voor haar ideaal is."

"Zij kan een tijd neerzetten. Zij kan gewoon vrij schaatsen", vervolgt Timmer. "En dan is dat de tijd waar iedereen op moet rijden. Zij hoeft verder nergens over na te denken."

'Gewoon haar eigen ding doen'

Conijn neemt het in de eerste rit op tegen de Canadese Laura Hall. "Nou, dat is geen partij", volgens de drievoudig olympisch kampioene. Ook dat is volgens Timmer geen probleem. "Ik denk dat zij juist een type is die gewoon haar eigen ding moet doen."

"Ze komt af en toe wat vluchtig over. Ik weet niet of het ook zo is. Maar dan denk ik, goh, voor haar is het eigenlijk ideaal om gewoon je eigen rit te rijden", vervolgt Timmer. "Die andere, die ziet ze niet meer. Ook lekker, dan heb je daar ook geen stress van."

Persoonlijke voorkeur

Die voorkeur is wel per persoon verschillend, merkt ze op. "Een ander zou juist heel goed op een ander kunnen rijden. Maar dat is Merel Conijn niet." Zelf vond Timmer het ook altijd fijn om vroeg in actie te komen. "Ja, ik vond het ook wel lekker om gewoon je eigen rit te kunnen rijden."

Dan moest ze alleen nog wel in spanning afwachten op het middenterrein wat de schaatsers na haar zouden neerzetten. "Maar je hebt er geen invloed meer op. Jij hebt je tijd gereden en de anderen mogen zich stukbijten op jou. En ja, dat zie je dan wel weer. Maar ik vond dat ook wel lekker."

Onrustig

Volgens Timmer maakt Conijn nog wel een wat onrustige indruk. "Het komt op mij wel over dat ze afgeleid zou kunnen zijn. Ze straalt niet een bepaalde rust uit, maar ik denk ook dat dat een beetje de aard van het beestje is", zegt ze. "Daarom is dui voor haar ideaal. Ze kan haar eigen ding. Ze was gisteren nog niet nerveus, maar als je de loting hebt gezien, dan begint het toch echt wel een beetje te knagen."

De 3000 meter wordt zaterdag om 16.00 verreden in Milaan. Naast Conijn komen Marijke Groenewoud en Joy Beune in actie. Zij starten in de twee laatste ritten.