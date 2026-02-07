Voormalig topschaatser Falko Zandstra is ook naar Milaan afgereisd om het begin van de Olympische Winterspelen mee te pikken. Maar vooral ook om met andere olympische legends uit Nederland terug in de tijd te duiken. Dat deed hij vrijdagavond tijdens een diner in het Staatsloterij TeamNL Huis. "Ontzettend leuk om al die oude gasten weer te zien. Je hebt heel veel herinneringen", zegt de voormalig wereldkampioen allround in gesprek met Sportnieuws.nl.

Herinneringen ophalen deed Zandstra in Milaan vooral met voormalig schaatscollega Bart Veldkamp. Zo kwamen direct mooie verhalen uit de jaren negentig vanuit het olympisch dorp naar boven. "Ik was met Bart op een gegeven moment een duurloopje gaan doen. Het hele dorp was afgezet met hekken, dus we moesten door een poort heen en bij terugkomst moesten we weer door die poort heen. Bart moest op een gegeven moment al zijn kleren uitdoen, want dat poortje piepte steeds. Dat ik op een gegeven moment zei van joh, misschien moet je je hartslagmeter afdoen."

Zandstra vervolgt: Of dat we later in Lillehammer (1994, red.) bijvoorbeeld met de bus door de poort heen gingen met spiegels onder de auto en politiehonden en dat terwijl Ab Krook het startpistool op het dashboard had liggen en we mochten gewoon doorrijden."

Zelf kwam Zandstra bij twee deelnames aan de Winterspelen (Albertville 1992 en Lillehammer 1994) tot twee medailles. Hij pakte in 1992 zilver op de 5000 meter en twee jaar later brons op de 1500 meter. Veldkamp werd in Albertville olympisch kampioen op de tien kilometer. Dat Zandstra zelf nooit goud pakte, is volgens hem 'jammer, maar helaas'.

"Het was de eerste Olympische Spelen die ik gereden heb in Albertville. Dat was op een buitenbaan. Op het moment dat ik warm was tijdens het inrijden, moesten we er weer af. Het begon te sneeuwen en te hagelen. Dus toen moesten we weer terug naar de kleedkamer", kijkt hij terug op zijn gemiste kans op olympisch goud. "Dat jaar had ik nooit een 1500 verloren, dus voor mij was dat het moment om te pieken. Ja, toen kwamen we terug op een geschaafde baan en niet gedweilde baan. Ik heb een olympisch diploma op die 1500 meter en op de vijf kilometer had ik dan gelukkig nog zilver. Dat was het enige moment dat ik goud had kunnen halen. Maar ja, dat is niet gebeurd, helaas."

Voorspelling Falko Zandstra

Nu kijkt Zandstra uit naar de Nederlandse deelnemers in Milaan. "Ik vind de vijf kilometer en 1500 meter bij de heren heel mooi. Bij de dames natuurlijk de 500 meter met Femke Kok. Eigenlijk alle afstanden vind ik wel mooi, maar dat zijn wel de afstanden die eruit springen."