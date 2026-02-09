Nog vóór haar eerste olympische race in Milaan staat Jutta Leerdam al volop in het nieuws. De Nederlandse topschaatsster wilde de pers niet te woord staan, wat tot de nodige discussie leidde. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast plaatsen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As kanttekeningen bij die keuze.

“Ze gaf natuurlijk eerst aan dat ze de pers niet te woord wilde staan”, begint Hoog. “Dan denk ik: dat is niet zo heel handig. Maar tegelijkertijd denk ik ook: als ze dat niet wil, dan moet ze dat lekker zelf weten.”

Hoog ziet echter ook de andere kant. “Het kost je vijf minuten na een training als je bijvoorbeeld alleen de NOS en Eurosport even te woord staat. Ze zegt dat ze niks te vertellen heeft, maar ik denk dat de pers bepaalt of ze iets te vertellen heeft.”

Geheimzinnigheid

Volgens Hoog werkt Leerdam het gedoe met haar geheimzinnigheid deels zelf in de hand. “Ze gaat natuurlijk midden op het middenterrein haar enkel laten behandelen. Dat is niet handig. Doe dat dan in een kleedkamer of vertel daarna gewoon wat het is. Ze deed er nu een beetje geheimzinnig over en gaf aan dat ze er niet veel over kwijt wilde. Terwijl het een behandeling van niks is. Wij hebben dat zelf ook vaak genoeg gedaan. Als je dat daar doet, wees er dan gewoon open over.”

Van As sluit zich daarbij aan: “Zeg gewoon dat het onderhoud is en dat je nergens last van hebt. Dan geef je de media ook geen voer om nog kritischer te worden.”

Niet de eerste keer

Hoog herkent het patroon van wat dwars gedrag van Leerdam in de media. “Dat heeft ze natuurlijk wel vaker. Met dat fietsongeluk bijvoorbeeld. Toen was ze aangereden door een automobilist die op zijn telefoon zat. Dat zette ze zelf op sociale media, maar daarna was ze verbolgen dat de media daar zo op dook. Ja, met zoveel volgers moet je ook vragen verwachten als je zoiets deelt. Dan moet je daar niet verbaasd op reageren.”

“Dat zie je nu eigenlijk weer”, vervolgt Hoog. “Als je zegt dat je de pers niet te woord staat, kun je ook gezeik verwachten. En als je vervolgens midden op het terrein je enkel laat behandelen, komen daar vanzelf vragen over.” Van As vult aan: “Dat ziet iedereen. Dat is gewoon niet handig.”

1000 meter

Hoog sluit af met een knipoog: “Verder moet ze lekker zelf weten wat ze doet, als ze maar gewoon goud haalt vanmiddag.” Maandag om 17.30 uur staat de 1000 meter op het programma. Leerdam schaatst in de vijftiende en laatste rit tegen de sterke Miho Takagi. Suzanne Schulting komt al in de eerste rit in actie tegen de Italiaanse Maybritt Vigl, terwijl Femke Kok in de dertiende rit naast de Amerikaanse Brittany Bowe start.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de harde crash van skifenomeen Lindsey Vonn en de wisselende prestaties van de Nederlandse schaatsers. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.