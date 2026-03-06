Jordan Stolz was bijna het gehele seizoen ongenaakbaar bij alle wedstrijden waar hij aan meedeed. Echter kwam hij bij zijn laatste vier races niet als winnaar over de finish. Ook het unicum dat Stolz wilde bereiken op de WK's in Thialf lijkt al na een dag onmogelijk. Wat is er toch aan de hand met de Amerikaanse sensatie?

De 21-jarige Stolz was dit seizoen dé grote man bij het schaatsen. Op de korte afstanden was hij tijdens de World Cups zo goed als onverslaanbaar, maar de Olympische Winterspelen waren zijn grote doel. Daar moest het gebeuren: vier keer goud. Zijn missie begon voortvarend, want Stolz bleef Jenning de Boo twee keer voor op de 500 en de 1000 meter en pakte het goud. Daarna ontspoorde de trein echter. Op de 1500 meter werd hij tweede achter Zhongyan Ning en op de mass start eindigde hij helemaal buiten het podium na de vroege aanval van Jorrit Bergsma.

Na een korte periode van rust volgde voor Stolz daarna een nieuwe doel. De eerste schaatser worden die in vier opeenvolgende dagen de WK sprint en de WK allround wist te winnen. Dat doel lijkt na een dag al de prullenbak in te kunnen. Op de eerste dag van de WK sprint was De Boo Stolz op zowel de 500 als de 1000 meter te snel af. Het gat is inmiddels al meer dan zes tienden en dan moet de Amerikaan ook realistisch zijn. "Ik wilde graag voor het eerst wereldkampioen sprint worden. Maar het lijkt er niet op dat dat gaat lukken", vertelt de Amerikaan tegenover Nu.nl.

Speculaties over Stolz

Na de Winterspelen ging het al eens over de redenen achter het mislukken van de missie van Stolz in Milaan. Zo oordeelde Kjeld Nuis in Vandaag Inside dat de Amerikaan 'gewoon geen zin' had bij de mass start. "Die was total loss man. Die heeft drie afstanden gereden en nog een mass start. Hij had gewoon geen zin. Hij werd voorbij gereden en kon hij het zogenaamd niet bijbenen", was het oordeel van Nuis.

Stolz zei na de mass start zelf tegenover de NOS dat iedereen van hem verwachtte dat hij Bergsma terug zou halen, maar dat hij dat niet wilde doen en voor brons wilde gaan. Die plak ging echter naar Andrea Giovannini.

'Dat is een beetje gek'

Ook nadat hij twee keer verslagen werd door De Boo op de WK sprint in Thialf reageerde Stolz op koeltjes. Hij kwam vooral met complimenten voor zijn Groningse concurrent. "Jenning heeft het heel goed gedaan vandaag. Ik had niet gedacht dat hij zó goed zou rijden. Het is toch wel verrassend dat hij dat hier doet, en niet op de Spelen. Dat is een beetje gek", vertelde Stolz na dag één van de WK sprint.