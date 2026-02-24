Kjeld Nuis zag de opmerkelijke gang van zaken tijdens de mass start op Olympische Spelen en komt met een opmerkelijke conclusie. De topschaatser vertelde als bargast bij Vandaag Inside dat hij het idee had dat dé topfavoriet er helemaal ging zin in had, waarna Jorrit Bergsma met het goud aan de haal ging.

De mass start komt ter sprake na een compliment aan Nuis. De 36-jarige ziet er volgens de mannen aan tafel goed uit voor zijn leeftijd en zou volgens het VI-trio nog prima vier jaar door kunnen. De 40-jarige Bergsma won immers ook nog goud in Milaan. "Jorrit Bergsma reed gewoon iedereen naar huis", zegt presentator Wilfred Genee. "Hij piepte er zo tussenuit. Hij was weg en ze hebben hem nooit meer teruggezien."

"En hij was niet eens moe, zei hij aan het eind", zegt Nuis daarover. Later in de uitzending komen ze er nog een keer op terug. "En die Stolz deed ook gewoon mee hè", zegt Genee. "Ja maar die was total loss man", merkt Valentijn Driessen op over de Amerikaanse winnaar van twee gouden plakken. "Die heeft drie afstanden gereden en nog een mass start."

'Ik geloof er helemaal geen flikker van'

Nuis vindt dat een goede analyse van de voetbaljournalist. "Hij heeft er toch kijk op", zegt de schaatser van Team Reggeborgh verrast. "Die had gewoon geen zin", vervolgt hij over Stolz. "Bij de vorige mass start die hij reed, reed hij rondjes om iedereen heen en keek hij om zo van: waar is iedereen? Toen pakte hij goud. En nu werd hij voorbij gereden en kon hij het zogenaamd niet bijbenen."

"Ik geloof er er helemaal geen flikker van", aldus Nuis. Die ook opmerkt dat Stolz en Bergsma allebei trainen met coach Jillert Anema bij Team Albert Heijn-Zaanlander. "Hij zit in dezelfde ploeg. Hij riep nog: 'Kom op Jorrit, ik stop ze wel'", grapt hij.

Kritiek Bart Swings

De Belgische schaatser Bart Swings sprak al over de mogelijke samenwerking tussen Stolz en Bergsma op de mass start. "Ik weet natuurlijk niet wat Jordan dacht toen Bergsma gewoon wegreed. Ze zitten in hetzelfde team, dat vind ik wel raar", zei hij na afloop.