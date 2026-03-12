Het begon als een grap, maar is nu toch echt werkelijkheid geworden. Antoinette Rijpma-de Jong heeft haar eigen kaas in ontvangst mogen nemen. De olympisch kampioene op de 1500 meter kreeg kilo's kaas cadeau van Bureau Sport-presentator Frank Evenblij. Bovendien wordt de kaas ook daadwerkelijk gelanceerd voor het goede doel.

Antoinette Rijpma-de Jong zette de kroon op haar carrière door in Milaan een olympische titel te pakken. Het was de enige medaille die de 30-jarige Friezin nog niet in haar prijzenkast had liggen. Heel Nederland leefde met haar mee en gunde de schaatsster het goud.

Kaasgrap

Toen het eindelijk lukte, kwam er meteen veel op haar af. Rijpma-de Jong gaf zelf aan behoorlijk 'geleefd' te zijn. Presentator Frank Evenblij, die aanwezig was op de Spelen in Italië, grapte een tijd geleden al eens dat haar naam eigenlijk best wel klinkt als een kaassoort. Die grap ging in de weken na haar gouden medaille steeds meer een eigen leven leiden.

'Lekker pikant'

Op een gegeven moment sprak Evenblij zelfs een soort reclamespotje in rond de niet-bestaande kaas. "Rijpma-de Jong, een jonge kaas met een gouden smaak. Het geheim zit 'm in het rijpen van de kaas, waardoor zij op haar derde Spelen perfect op smaak is", zei hij met een opgezette voice-over stem in de Bureau Sport-podcast. "Rijpma-de Jong, een kaas die een gouden plak verdient", zo sloot hij het gekscherende spotje af. De schaatsster corrigeerde hem overigens wel direct door te melden dat het haar vierde Spelen waren.

Even leek er daarmee een eind te komen aan de 'kaasgrap', maar niets is minder waar. Enkele weken na de Olympische Spelen is de kaas er dan toch echt gekomen. Op beelden op het Instagram-account van de Antoinette-foundation, de stichting van Rijpma-de Jong, valt namelijk te zien dat Evenblij zich aan zijn woord heeft gehouden.

Op de beelden zien we dat Rijpma-de Jong liefst vier belegen kazen in ontvangst heeft mogen nemen. Daarop staat pontificaal haar naam, net als het logo van Bureau Sport. De kazen zijn gemaakt door een Friese kaasmaker en zijn niet te koop met het logo erop. Maar voor de echte kaasliefhebbers is er wel goed nieuws. Het Friese bedrijf heeft daadwerkelijk een Rijpma-de Jong kaas gelanceerd.

Opbrengst naar Foundation

Voor iedereen die nieuwsgierig is hoe de 'lekker pikante' kaas smaakt, is het mogelijk om die ook daadwerkelijk te kopen. "Sterk van smaak, pittig in karakter. Goud in iedere hap", zo valt te lezen bij de kaas. Extra bijzonder is dat een deel van de opbrengst van het zuivelproduct naar haar Foundation gaan, die zich inzet voor gepeste kinderen. Daarmee maakt de kaas, die begon als grap, de cirkel dus helemaal rond.