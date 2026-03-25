Antoinette Rijpma-de Jong is inmiddels terug na een heerlijke vakantie, al was daar van stilzitten geen sprake. Nu ze weer in Nederland is, kiest ze ervoor om een uitstapje te maken naar een opmerkelijke sport. Toch lijkt die veel meer op schaatsen dan men verwacht.

Antoinette Rijpma-de Jong baarde de afgelopen week opzien bij haar volgers door de vele vakantiefoto's die ze deelde met haar man Coen. Niet door de bijzondere natuur in de Spaanse badplaats Calpe, maar vooral doordat ze vrijwel geen enkel moment stil zat. Haar volgers vroegen zich af of ze wel vakantie had, waar de olympisch kampioene gekscherend de draak mee stak.

Uitstapje naar het baanwielrennen

Maar ook nu Rijpma-de Jong weer in eigen land is, zit een dagje rustig aan doen er niet bij. Op haar Instagram deelt ze namelijk dat ze in het Omniport in Apeldoorn is. Daar maakt de 30-jarige schaatsster een uitstapje naar een opmerkelijke sport, namelijk het baanwielrennen.

Bij de foto in haar Team Reggeborgh-tricot deelt de Friezin dat beide sporten toch meer met elkaar te maken hebben dan men vooraf zou denken. "Off-season, maar toch twee keer links", schrijft Rijpma-de Jong met een knipoog bij de kiekjes op de baan. Net als schaatsen gebruiken sporters daarbij een baan die naar links loopt. Daarom bestaat de sport uit hard gas geven en twee bochten naar links, eigenlijk precies hetzelfde als bij het schaatsen.

Waardering van baanwielrenlegendes

Haar flitsende foto's kunnen in ieder geval op waardering rekenen van twee grootheden uit het Nederlandse baanwielrennen. Meervoudig wereldkampioen sprint Hetty van de Wouw reageert onder andere met twee raketjes, als verwijzing naar haar bijnaam Hetty Rakettie. Ook baanwielrenlegende Kirsten Wild kan het uitstapje van Rijpma-de Jong waarderen. Zij antwoordt met een veelzeggende 'Yeah'.

Topfit

En zo blijft Rijpma-de Jong dus volop bezig met sporten, terwijl haar schaatscollega's met de voetjes in het zand zitten. Als Nederlands kampioene op de weg voor elite-rensters zonder contract, staat de olympisch kampioene op de 1500 meter sowieso al bekend als naarstig fietsliefhebber. Of het een eenmalig uitstapje betreft, of wellicht een nieuwe trainingsvorm op het nieuwe seizoen betaamt, is nog onduidelijk. Ze zal in ieder geval topfit aan het nieuwe schaatsseizoen kunnen beginnen.