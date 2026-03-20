Antoinette Rijpma-de Jong beleefde de laatste weken een hectische en chaotische periode. Na een druk schaatsseizoen en aansluitend een hele rits aan huldigingen is het voor haar nu tijd om uit te rusten. Dat doet ze samen met haar man Coen. Het liefdeskoppel deelt samen een lieve foto op sociale media.

Het afgelopen seizoen was voor Antoinette Rijpma-de Jong een absoluut topjaar. De schaatsster uit Friesland zette de kroon op haar carrière door naar olympisch goud te schaatsen. Op de 1500 was ze iedereen te snel af en behaalde ze de gouden medaille.

'Geleefd'

Daarna stond er nog een WK allround op het programma, dat minder verliep. Verder stelde ze in de tussentijd behoorlijk 'geleefd' te zijn door de vele huldigingen en uitstapjes die komen kijken bij olympisch succes. Daarnaast kreeg ze diverse onderscheidingen én zelfs haar eigen kaas.

Vakantie

Maar nu is het dan eindelijk tijd voor een welverdiende vakantie. En die viert Rijpma-de Jong natuurlijk met haar geliefde Coen Rijpma. De twee delen een lieve foto op sociale media, van een tripje in Spanje. Het liefdeskoppel lijken het in ieder geval goed naar hun zin te hebben.

"Eindelijk even tijd samen", begint Rijpma-de Jong bij het Instagram-bericht. "Wekenlang in de flow, maar geen moment stil. Huldigingen, drukte, heel veel bijzondere en onvergetelijke momenten. Dus nu even samen, zonder plan. Fiets mee, maar vandaag even niks."

Het leidt tot veel lieve reacties van fans en vrienden die het stel een fijne tijd samen wenst. Eerder deelde de olympisch kampioene ook al diverse stories op Instagram, waarin ze samen met haar man aan het fietsen was. Dat deed Rijpma-de Jong in de Nederlandse kampioenentrui. Die mag ze dragen als nationaal kampioene bij de elite-rensters zonder contract.

Man Coen

Niet alleen Rijpma-de Jong zelf, maar ook haar man ging bij de afgelopen Olympische Spelen viraal. Hij reageerde zeer emotioneel en was door het dolle heen. Rijpma rende de gehele tribune over, waarna de beelden van hem massaal werden gedeeld op sociale media. Het leidde tot miljoenen weergaven. Nu kan het stel samen genieten van welverdiende rust na alle hectiek van de afgelopen maanden.